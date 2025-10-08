Menü Kapat
Cristiano Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı! 'Dolu bir şekilde ayrılacağım...'

Birçok futbolsevere göre gelmiş geçmiş en iyi futbolcu Portekizli süper star Cristiano Ronaldo'nun kariyer sonu yaklaşıyor. Geleceği hakkında demeçler veren yıldız futbolcu, sevenlerini mutlu edecek açıklamalarda bulundu. İşte açıklamanın tamamı...

tarihinin en ikonik futbolcuları arasında kabul edilen bugüne kadar kulüp düzeyinde çıktığı resmi maçlarda 805 atma başarısı gösteren Portekizli yıldız kariyerine bir süre daha devam edeceğini söyledi.

MİLLİ TAKIM GOL ATMA REKORU KIRDI

Millî takım formasıyla 140 gol barajını aşan tarihteki ilk futbolcu olma başarısını gösteren süper star hedefi olan kulüp ve düzeyinde bin gol atma başarısı için 942 rakamına ulaştı.

EMEKLİLİĞİNE DAİR AÇIKLAMA YAPTI

Geleceği ile ilgili konuşan süper star, "Birkaç yıl daha oynamak istiyorum ama çok değil. Hala iyi şeyler yapıyorum, kulübüme ve Milli Takım'a yardımcı oluyorum. Neden devam etmeyeyim ki? Eminim emekli olduğumda, her şeyimi verdiğim için dolu bir şekilde ayrılacağım" ifadelerini kullandı.

