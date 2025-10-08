Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz Fenerbahçe, ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1 mağlubiyet ile ayrıldı.

İkinci hafta kapsamında ise Nice ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1 galibiyet alarak 3 puanın sahibi oldu. Avrupa Ligi'nin lig aşamasında bu sezon ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin bir sonraki hafta ise Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçları kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Stuttgart maçı açıklanan bilgilere göre 23 Ekim 2025 Perşembe günü düzenlenecek.

Karşılaşmanın TRT 1, TRT Spor veya Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Henüz hangi kanaldan yayınlanacağına dair resmi açıklama ise yapılamdı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, PUAN DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşamasında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 3 puanla ligde 20. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Stuttgart karşılaşmasından 3 puan alırsa bir sonraki tura geçmek için büyük bir avantaj elde edecek.