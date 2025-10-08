Menü Kapat
16°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak

Fenerbahçe, milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu gündeme geldi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak
'nde bu sezon ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz , ilk hafta karşılaşmaları kapsamında ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1 mağlubiyet ile ayrıldı.

İkinci hafta kapsamında ise ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 2-1 galibiyet alarak 3 puanın sahibi oldu. 'nin lig aşamasında bu sezon ilk galibiyetini alan sarı-lacivertlilerin bir sonraki hafta ise Alman ekibi ile karşılaşacak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. hafta maçları kapsamında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Stuttgart maçı açıklanan bilgilere göre 23 Ekim 2025 Perşembe günü düzenlenecek.

Karşılaşmanın TRT 1, TRT Spor veya Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Henüz hangi kanaldan yayınlanacağına dair resmi açıklama ise yapılamdı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Kadıköy'de Stuttgart ile karşılaşacak

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA, PUAN DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun lig aşamasında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertliler 3 puanla ligde 20. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Stuttgart karşılaşmasından 3 puan alırsa bir sonraki tura geçmek için büyük bir avantaj elde edecek.

#Futbol
#uefa avrupa ligi
#avrupa ligi
#dinamo zagreb
#nice
#stuttgart
#Fenerbahçe
#Aktüel
