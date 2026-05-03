Trendyol Süper Lig'de ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk umutlarını rafa kaldıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ Cristiano Ronaldo gözünü Fenerbahçe'ye dikti: Teklif masaya yatırılacak Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor ve Al Nassr'ın tecrübeli file bekçisi için bir teklif yapacağı iddia ediliyor. Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları tükenirken, kaleci Ederson'un sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. RTL Esporte'nin haberine göre, Al Hilal'in ardından Al Nassr da Ederson ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin, Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr'dan gelecek teklifi değerlendireceği belirtildi. Sarı-lacivertliler, sözleşmesinde 22 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Ederson'u bu bedelin peşin ödenmesi halinde bırakacak.

Önce Rizespor maçındaki hatası, ardından ise Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sarı-lacivertlilerde tepkilerin dinmediği kaleci Ederson’un sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

AL NASSR EDERSON'U İSTİYOR

Brezilyalı eldiven için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. RTL Esporte'nin haberine göre Al Hilal'in ardından Al Nassr da Ederson ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve yüzde 15'lik hissesinin bulunduğu Al Nassr'dan gelecek olan teklifi değerlendirmeye alacağı aktarıldı.

22 MİLYONLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Sarı-lacivertlilerin, sözleşmesinde 22 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli kaleciyi bu bedelin peşin ödenmesi halinde bırakacağı kaydedildi.