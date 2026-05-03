Cristiano Ronaldo gözünü Fenerbahçe'ye dikti: Teklif masaya yatırılacak

Trendyol Süper Lig'de ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk umutlarını rafa kaldıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Önce Rizespor maçındaki hatası, ardından ise Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sarı-lacivertlilerde tepkilerin dinmediği kaleci Ederson’un sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Brezilyalı eldiven için dikkat çeken bir haber gündeme geldi. RTL Esporte'nin haberine göre Al Hilal'in ardından Al Nassr da Ederson ile ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve yüzde 15'lik hissesinin bulunduğu Al Nassr'dan gelecek olan teklifi değerlendirmeye alacağı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerin, sözleşmesinde 22 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan tecrübeli kaleciyi bu bedelin peşin ödenmesi halinde bırakacağı kaydedildi.