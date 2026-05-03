Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi.

HABERİN ÖZETİ Samsunsporlu Yalçın Kayan'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "En rahat galibiyetimizi aldık" Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi. Samsunsporlu orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, mücadelede 2 asist yaptığını ve takım olarak çok iyi mücadele ettiklerini belirtti. Kayan, Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamalarına izin vermeyeceklerini ve taraftarlarını mutlu ettikleri için sevinçli olduklarını ifade etti. Tribünlerde inanılmaz bir atmosfer olduğunu ve taraftarın itici bir güç olduğunu vurguladı. Yalçın Kayan, Samsunspor'un ligdeki en rahat galibiyetini aldığını düşündüğünü söyledi.

Samsunspor'un Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayan, karşılaşmada 2 asist yaptığı ve takıma katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Taraftarları da mutlu ettiklerini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi mücadele ettik. Asistten ziyade takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalmasalar da öndeydik zaten. Çok iyi oynadık bugün. İnanılmaz kenetlenmiştik. İnanıyorduk zaten, burada şampiyonluğu kutlamalarına izin vermeyecektik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz o yüzden." dedi.

Tribünlerde inanılmaz bir atmosfer olduğuna dikkati çeken Yalçın Kayan, taraftarın itici bir güç olduğunu kaydetti.

"BELKİ DE LİGDEKİ EN RAHAT GALİBİYETİMİZİ ALDIK"

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını aktaran Yalçın Kayan, "Belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık. Tabii ki çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler ama bugün çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Çok iyi bir takımın ruhu vardı ve hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden soyunma odasında herkes çok mutluydu." ifadelerini kullandı.