SON DAKİKA!
Samsunsporlu Yalçın Kayan'dan Galatasaraylıları kızdıracak sözler! "En rahat galibiyetimizi aldık"

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk maçında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 4-1'lik skorla mağlup olarak şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Samsunspor'da orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, Galatasaraylıları kızdıracak sözler sarf etti. Kayan, "Belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık" dedi.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 01:55
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 01:55

'de 32. hafta maçları oynanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen şampiyonluk maçında lider , deplasmanda 'a konuk oldu. Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği mücadeleden 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi.

Samsunspor'un Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından kırmızı-beyazlıların orta saha oyuncusu Yalçın Kayan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kayan, karşılaşmada 2 asist yaptığı ve takıma katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Taraftarları da mutlu ettiklerini belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Çok iyi mücadele ettik. Asistten ziyade takım olarak herkes çok iyi mücadele etti. Daha farklı olabilirdi. 10 kişi kalmasalar da öndeydik zaten. Çok iyi oynadık bugün. İnanılmaz kenetlenmiştik. İnanıyorduk zaten, burada şampiyonluğu kutlamalarına izin vermeyecektik. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz o yüzden." dedi.

Tribünlerde inanılmaz bir atmosfer olduğuna dikkati çeken Yalçın Kayan, taraftarın itici bir güç olduğunu kaydetti.

"BELKİ DE LİGDEKİ EN RAHAT GALİBİYETİMİZİ ALDIK"

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını aktaran Yalçın Kayan, "Belki de ligdeki en rahat galibiyetimizi aldık. Tabii ki çok saygı duyuyoruz. Çok iyi bir takım, çok iyi oyunculara sahipler ama bugün çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Çok iyi bir takımın ruhu vardı ve hak ederek kazandığımızı düşünüyorum. O yüzden soyunma odasında herkes çok mutluydu." ifadelerini kullandı.

