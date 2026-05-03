Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Victor Osimhen, 4-1'lik yenilginin ardından net konuştu! "Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 4-1 mağlup olarak ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını değerlendiremedi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, "Şimdi evimizdeki maça bakacağız. İnşallah orada kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz" dedi.

Victor Osimhen, 4-1'lik yenilginin ardından net konuştu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 00:47
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 00:47

'de 32. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın maçında lider , deplasmanda 'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği müsabakada rakibine 4-1'lik skorla yenilerek şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi. Galatasaray'ın golü Yunus Akgün'den gelirken Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Mouandilmadji (2) ve Ndiaye (2) kaydetti.

HABERİN ÖZETİ

Victor Osimhen, 4-1'lik yenilginin ardından net konuştu! "Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluk fırsatını kaçırdı.
Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu.
Galatasaray'ın golünü Yunus Akgün atarken, Samsunspor'un gollerini Mouandilmadji (2) ve Ndiaye (2) kaydetti.
Bu sonuçla Galatasaray 74 puanda kalırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e indi.
Galatasaray, 33. haftada Antalyaspor'u yenmesi halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, yenilgi sonrası yaptığı açıklamada evlerindeki bir sonraki maçı kazanıp şampiyonluğu ilan etmek istediklerini belirtti.
Galatasaray, bu sonuçla haftayı 74 puanla kapatırken 70 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ligin bitimine 2 hafta kala 4'e düştü. Galatasaray, ligin 33. haftasında sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçını kazanması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Victor Osimhen, 4-1'lik yenilginin ardından net konuştu! "Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

OSIMHEN'DEN "ŞAMPİYONLUĞUMUZU İLAN EDECEĞİZ" MESAJI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü , 4-1'lik Samsunspor yenilgisinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen, 4-1'lik yenilginin ardından net konuştu! "Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Rakibin zor bir rakip olduğunu ve burada şampiyon olmanın kolay olmayacağının farkında olduklarını belirten Osimhen, "Rakibimizi tebrik etmek zorundayız. Bizi zorladılar. Biz de dürüst olmak gerekirse iyi oynadık diyemeyiz. Şimdi evimizdeki maça bakacağız. İnşallah orada kazanıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Deplasmanda bize çok iyi şekilde destek olan taraftardan özür diliyoruz. Bizi 90 dakika boyunca yalnız bırakmadılar. Şimdi ileriye bakacağız. Önümüzdeki maça odaklanacağız. O maçta şampiyonluğu kutlamak istiyoruz." dedi.

Victor Osimhen, 4-1'lik yenilginin ardından net konuştu! "Şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Fenerbahçe'ye karşı inanılmaz bir maç oynadıklarını ve o maç için şampiyonluğu getiren maç diyebileceklerini belirten Osimhen, "Her maça iyi hazırlanıyoruz. Bu maça da iyi hazırlanmıştık. Buraya takılıp kalmamamız gerekiyor. Devam etmemiz gerekiyor. Taraftarımızın önünde maçı kazanıp şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Benim açımdan hiçbir şey değişmedi. Takımımız da önümüzdeki maçlarda sezon boyunca yaptığı gibi her şeyini verecektir. Devam edeceğiz. Önümüzdeki maça odaklanacağız. Hepimiz kritik bir maça çıkacağız ve hayallerimizi gerçekleştirmek için bu maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

