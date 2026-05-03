Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle'den dikkati çeken açıklama! "Ligi ikinci bitirmek istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın zirve yarışını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Talisca (3) atarken RAMS Başakşehir'in tek golü Harit'ten geldi.

Özetle

Fenerbahçe, bu sonuçla ligde puanını 70'e yükselterek lider Galatasaray'ın Samsunspor'a 4-1 mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala zirvede puan farkını 4'e düşürdü. RAMS Başakşehir ise bu yenilgiyle 51 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından kalan maçlarda takımın başında görev yapacak yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"LİGİ İKİNCİ BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Zeki Murat Göle, 3-4 gün çalışma imkanlarının olduğunu ve takımda küçük değişiklikler yaptıklarını belirtti. Oyun anlayışı ve oyun planında farklılıklar olduğunu söyleyen Göle, "Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını oyunculara aşılamaya çalıştık. İş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdi. Doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala puan farkının 4'e düşmesinin ardından şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Zeki Murat Göle, "Futbolda böyle durumlar var. Bizim gerçekçi hedefimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Böyle bir durum olursa, buna da inanmak gerekiyor. İnancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir şampiyon olamamasıyla ilgili soruya Göle, "Şampiyon olamamasının ucu çok açık. Birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamama sebebi." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ardından göreve gelecek teknik adamla ilgili yorumunu da yapan Göle, "Fenerbahçe hocası; Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı. Yerli-yabancı ayrımı yapamayız. Son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu." dedi.