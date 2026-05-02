SON DAKİKA!
Editor
 | Yasin Aşan

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları karıştı! Galatasaray kaybetti, Fenerbahçe kazandı: Zirvede fark 4'e düştü

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Ligde son 3 haftaya 7 puanlık farkla büyük avantajla giren lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 kaybetti. Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 yenerek son 2 haftaya girilirken zirvede puan farkını 4'e düşürdü. Trabzonspor ise Göztepe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışına matematiksel olarak havlu attı.

GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 23:07
'de 2025-2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip ettiği Süper Lig'de büyük bir yaşanıyor. Ligin 31. haftasında dev derbide ile , 26 Nisan Pazar günü RAMS Park'ta karşı karşıya geldiler. Galatasaray, ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek zirvede puan farkını 7'ye yükseltmiş ve son 3 haftaya büyük bir avantajla girmişti.

HABERİN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Galatasaray'ın Samsunspor'a yenilmesi ve Fenerbahçe'nin Başakşehir'i yenmesiyle kızıştı.
Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu ve şampiyonluk fırsatını kaçırdı.
Fenerbahçe, Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta Başakşehir'i 3-1 yenerek puan farkını 4'e indirdi.
Galatasaray, 33. haftada Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu garantileyecek.
Trabzonspor, Göztepe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını matematiksel olarak kaybetti.
Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği ligin 32. haftasında -Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe mücadeleleri aynı saatte oynandı.

GALATASARAY KAYBETTİ, FENERBAHÇE KAZANDI: ZİRVEDE FARK 4'E DÜŞTÜ

Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 mağlup olarak sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Yunus ile 1-0 öne geçti. Yediği gol sonrası baskısını artıran Samsunspor, 23. dakikada Mouandilmadji ile beraberliği yakaladı. Devrenin sonuna kadar başka gol olmadı ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti. İkinci yarıda Samsunspor, Ndiaye'nin ağları havalandırmasıyla 57. dakikada öne geçti. Galatasaray'ın kalecisi Günay'ın kırmızı kart görmesiyle baskısını artıran ev sahibi ekip, 71. dakikada da Mouandilmadji ile durumu 3-1 yaptı. Samsun ekibi, sonrasında Ndiaye'nin 83. dakikada rakip fileleri havalandırmasıyla farkı 3'e çıkardı ve skor 4-1 oldu. Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve Samsunspor maçı 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligde 4. mağlubiyetini yaşadı ve 74 puanda kaldı.

Fenerbahçe ise Brezilyalı oyuncusu Talisca'nın hat-trick yaptığı maçta konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi.

Müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste pozisyonlara girdi. Maçın 28. dakikasında Talisca ile öne geçen sarı-lacivertliler, golden sonra temposunu düşürdü. Konuk ekip, 36. dakikada Harit ile beraberliği yakaladı. Golün ardından tekrar toparlanan sarı-lacivertliler, öne geçmeyi başaramadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısına da pozisyonlarla giren Fenerbahçe, 57. dakikada yine Talisca'nın golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 72. dakikada Talisca ile bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, karşılaşmadan da bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 70'e yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını bitime 2 maç kala 4'e indirdi.

GALATASARAY, ANTALYASPOR KARŞISINA ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKACAK

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u yenerek şampiyon olmayı hedefleyecek. Samsun'da şampiyonluk fırsatını değerlendiremeyen sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor müsabakasından galibiyetle ayrılması halinde ligde şampiyonluğunu garantileyecek.

TRABZONSPOR RESMEN HAVLU ATTI

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir diğer mücadelede Trabzonspor ile Göztepe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Göztepe, mücadelenin 32. dakikasında Juan'ın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 40. ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve bordo-mavililer maçın geri kalanını 10 kişi tamamladı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca devre arasına konuk ekip Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle girildi. Maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Trabzonspor, karşılaşmanın 90+3. dakikasında Umut Nayir'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor ile Göztepe, 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor, bu sonuçla ligde puanını 66'ya yükseltti. Ligin bitimine 2 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde üçüncü sırada bulunan Trabzonspor'un şampiyonluk şansı kalmadı.

