Okan Buruk, 4-1'lik Samsunspor yenilgisiyle ilgili konuştu! "Bugün çok fazla hata yaptık"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a 4-1 mağlup olarak şampiyonluk fırsatını değerlendiremedi. Maçın ardından yenilgiyle ilgili konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık" dedi. Şampiyonlukla ilgili de konuşan Buruk, "Kafamızı kaldırıp kendi sahamızda oynayacağımız bir sonraki maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 00:03
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 00:03

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edeceği müsabakada rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu. Galatasaray'ın golü Yunus Akgün'den gelirken Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri Mouandilmadji (2) ve Ndiaye (2) kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, şampiyonluk maçında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu ve zirvedeki puan farkı 4'e indi.
Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'a 4-1 yenilerek şampiyonluğunu ilan edemedi.
Samsunspor'un gollerini Mouandilmadji (2) ve Ndiaye (2) atarken, Galatasaray'ın tek golü Yunus Akgün'den geldi.
Bu sonuçla Galatasaray 74 puanda kalırken, Fenerbahçe Başakşehir'i yenerek puanını 70'e yükseltti.
Ligin bitimine 2 hafta kala lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4'e düştü.
Teknik Direktör Okan Buruk, maçta birçok hata yaptıklarını ve ikinci yarıda her şeyin olumsuz gittiğini belirtti.
Okan Buruk, önümüzdeki hafta kendi sahalarında şampiyonluğu ilan etmek istediklerini ifade etti.
Galatasaray, bu sonuçla haftayı 74 puanla kapatırken en yakın takipçisi Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 yenerek puanını 70'e yükseltti. Bu sonuçların ardından ligin bitimine 2 hafta kala zirvede puan farkı 4'e düştü.

"BUGÜN BİRÇOK YERDE ÇOK FAZLA HATA YAPTIK"

Galatasaray Teknik Direktörü , 4-1'lik Samsunspor mağlubiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi bir takımla mücadele ettiklerini anlatan Buruk, "Bugün oyun içerisinde birçok yerde çok fazla hata yaptık. Oyuncularımın tabii ki nasıl olsa şampiyon olduk, nasıl olsa biz bu işi başardık, psikolojisinden de olabilir. Tabii ki iyi bir takımla karşılaştık. Karşımızda iyi bir takım vardı. Maça da golle başladık. Yediğimiz gole kadar oyun çok fazla elimizdeydi. Rakibimize çok fazla gelme şansı vermiyorduk. Tabii ki geçiş oyunundan, yani kaptırdığımız bir top aslında, çok iyi çıktığımız ama kaptırdıktan sonra da kapanamadığımız pozisyonda gerçekten çok basit bir gol yedik." dedi.

Okan Buruk, ikinci yarıya da iyi başladıklarını belirterek, "Rakip alandaydık, top bizdeydi. İki tane net pozisyonumuz vardı. Birisi Barış, diğeri ise Osimhen'le... Sonrasında Sane'nin direkten dönen pozisyonu vardı. Gol atmaya yaklaştık ama bu sefer de rakibimiz her geldiği pozisyonu çok iyi bir şekilde değerlendirdi. Sonrasında 10 kişi kalınca biraz zorlandık. Yani zorlanmamızın yanında yine çok fazla hata vardı bence. Günün en kötü kısmı bizim için. Tabii ki bireysel değil ama takım olarak bugün çok fazla hata yaptık. Her bölümde yaptık. Yani önde de yaptık. Orta sahada da yaptık. Gerideki oyuncularımız da yaptı. Bizim için bu anlamda istediğimiz gibi bir maç olmadı." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KUTLAMAYI YAPACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışında halen 4 puan önde olduklarına işaret eden Okan Buruk, "Bir sonraki maç bizim için yeni hedef. Burada kafamızı kaldırıp kendi sahamızda oynayacağımız bir sonraki maçta şampiyonluğu ilan etmek için elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi yani bu iş bitmedi. Bir sonraki maça bu haftadan çok daha hazır olmamız gerekiyor. İkinci yarı iki tane atamadığımız gol pozisyonundan birini atsak maçı bizim lehimize çevirsek bizim için başka bir senaryo olurdu ama her şey olumsuz gitti. Bir yandan da kalemize gelen her top gol oldu. İkinci yarı bizim için her şey olumsuz gitti. Futbolda da bazen bu oluyor." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında oyuncularının istekli ve arzulu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe uzun yıllardır şampiyon olamamasına rağmen, Galatasaray dördüncü şampiyonluğuna oynamasına rağmen geçen haftaki maçta Galatasaray'ın herkes ne kadar aç, ne kadar istekli, maçı ne kadar istediğini konuşuyordu. Geçen haftayı yapan bu hafta da yapardı. O yüzden yani o açlık devam ediyor tabii ki, o şampiyonluk duygusu var oyuncularımızda. Yani biz bu işi nasıl olsa bitirdik kafası ister istemez oldu. Bir anda her yer şampiyonluk kutlamasına dönüştü. Bunu yaptığınız anda da oyuncu bir şekilde etkilenebiliyor. Yani onu kırmaya çalışıyorsunuz, onu değiştirmeye çalışıyorsunuz ama bu bazen rahatlık da veriyor aslında. Yani bazen bu, oyunlara çok farklı yansıyabiliyor. Ama inşallah önümüzdeki hafta kendi stadımızda tekrar şampiyonluğu kazanmak için çok daha istekli, çok daha güçlü bir oyunu ortaya koyup inşallah önümüzdeki hafta kutlamayı yapacağız."

