Cristiano Ronaldo hasta mı? Al Nassr cephesinde olay iddia!

Cristiano Ronaldo'dan an itibarıyla tüm dünyayı şaşırtan hareketler geldi. Al Nassr'ın; Kawasaki Frontale'ye 3-2 mağlup olarak AFC Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından, Cristiano Ronaldo tarafından saha ortasında kendi kendine konuşma kritiği yapıldı.

CRISTIANO RONALDO HAKKINDA 'HASTA' İDDİASI!

Al Nassr'ın mağlup olmasının ardından sahanın ortasında Cristiano Ronaldo tek başına kalırken, yıldız futbolcudan ilginç hareketler geldi. Tribünden yapılan çekimde Cristiano Ronaldo'nun kendi kendine konuştuğu ve el-kol işaretleri yaptığı görülürken, Suudi Arabistanlı futbolseverlerden ise sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı! Cristiano Ronaldo'nun önemli bir hastalığı olduğunu öne süren taraftarlar, Portekizli yıldızın bugüne kadar iyi idare ettiğini ve bu durumu sakladığını ifade etti.

CRISTIANO RONALDO VE AL NASSR SÜRECİ

Bu sezon Al Nassr ile 38 maça çıkan ve 33 gol ile 4 asistlik katkı sağlayan Cristiano Ronaldo, şu ana kadar rahatsızlığıyla ilgili olarak hiç gündeme gelmemiş ve hep performansı üzerinden konuşulmuştu.