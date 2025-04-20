Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo açıklamaları: "Zor zamanlarda onunla konuşurum"

Merih Demiral'dan İtalya basınına özel demeçler geldi. Cristiano Ronaldo hakkında samimi açıklamalarda bulunan Merih Demiral, Portekizli yıldıza çok güvendiğini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo açıklamaları:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 12:17

Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ile olan arkadaşlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarının inanılmaz olduğunu belirten Demiral, ayrıca da zor zamanlarda Ronaldo'nun hayat tecrübesinden faydalandığını ifade etti.

MERİH DEMİRAL'DAN CRISTIANO RONALDO AÇIKLAMALARI

Portekizli efsane ile sıkça iletişim kurduklarını anlatan milli oyuncu, "Her zaman konuşuruz, aramızda sadece bir saatlik uçak mesafesi var, o Riyad'da ben ise Cidde'deyim. Benim için inanılmaz bir örnek çünkü 40 yaşında hâlâ çok iyi bir performans sergiliyor ve bu gerçekten çok zor." dedi. Ayrıca Ronaldo'nun harika bir insan olduğunu da belirten Merih Demiral; hayat hakkında da sıkça konuştuklarını söyleyerek, "Suudi Arabistan'a gelmeden önce onunla konuştum: sana adeta başka bir dünyanın kapılarını açıyor, sadece büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda mükemmel bir insan. Zor zamanlar yaşadığımda onunla konuşuyorum, ne düşündüğünü soruyorum. Benim için inanılmaz bir örnek. Sadece futbolda değil, tecrübesi sayesinde hayatta da." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo açıklamaları: "Zor zamanlarda onunla konuşurum"

Sıkça Sorulan Sorular

MERİH SUUDİ ARABİSTAN'A NEREDEN TRANSFER OLMUŞTU?
Milli futbolcu, Atalanta'dan ayrılmış ve Al Ahli'ye katılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Volkan Demirel imzayı atıyor: Süper Lig'de büyük sürpriz!
Acun Ilıcalı bin pişman: Fenerbahçe'den sonra Hull City'nin faturası da ağır oldu!
ETİKETLER
#cristiano ronaldo
#merih demiral
#al ahli
#örnek cümle
#al nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.