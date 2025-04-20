Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo açıklamaları:

Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ile olan arkadaşlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cristiano Ronaldo'nun yaptıklarının inanılmaz olduğunu belirten Demiral, ayrıca da zor zamanlarda Ronaldo'nun hayat tecrübesinden faydalandığını ifade etti.

MERİH DEMİRAL'DAN CRISTIANO RONALDO AÇIKLAMALARI

Portekizli efsane ile sıkça iletişim kurduklarını anlatan milli oyuncu, "Her zaman konuşuruz, aramızda sadece bir saatlik uçak mesafesi var, o Riyad'da ben ise Cidde'deyim. Benim için inanılmaz bir örnek çünkü 40 yaşında hâlâ çok iyi bir performans sergiliyor ve bu gerçekten çok zor." dedi. Ayrıca Ronaldo'nun harika bir insan olduğunu da belirten Merih Demiral; hayat hakkında da sıkça konuştuklarını söyleyerek, "Suudi Arabistan'a gelmeden önce onunla konuştum: sana adeta başka bir dünyanın kapılarını açıyor, sadece büyük bir futbolcu değil, aynı zamanda mükemmel bir insan. Zor zamanlar yaşadığımda onunla konuşuyorum, ne düşündüğünü soruyorum. Benim için inanılmaz bir örnek. Sadece futbolda değil, tecrübesi sayesinde hayatta da." ifadelerini kullandı.