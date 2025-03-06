Cristiano Ronaldo'nun evinde olağanüstü hal! Güvenlik önlemi arttırıldı, çocuklar çıkamıyor

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Riyad'da yeni taşındıkları ev üst düzey korumaya alındı. Evde güvenlik görevlilerinin sayısının arttırıldığı belirtildi. Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in aldığı güvenlik önleminin sebebi açıklandı.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in Riyad'da yeni taşındıkları ev gündemde kalmaya devam ediyor. Son zamanlarda İran’da ‘zina’ cezası iddialarıyla tartışılan Ronaldo, sosyal medya ve yapay zekadan kaynaklanan tehlikelerden oldukça endişeli.

RONALDO VE AİLESİ TEHDİT ALIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre Ronaldo ve ailesi sosyal medyadan sürekli tehditler alıyor. Sosyal medyadan oldukça korkutucu mesajlar alan çiftin çocuklarının yüzünü kapayarak paylaşmaya başladığı ifade edildi.

KORUMA SAYISI ARTTIRILDI

Ronaldo'nun ayrıca yeni evleri için güvenlik görevlisi sayısını en üst düzeye çıkardığı aktarıldı. Georgina Rodriguez'in ise artık çocukları alışveriş merkezlerine götürmediği ve sık dışarı çıkartmadığı belirtildi.