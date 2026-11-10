Cucurella'dan takım arkadaşı Arda Güler ile ilgili flaş sözler! İspanyol oyuncunun açıklaması gündem oldu

Avrupa futbolunda liglere verilen milli ara sürüyor. İspanya La Liga'da 12. haftayı lider Barcelona'nın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Real Madrid'in İspanyol sol bek oyuncucu Marc Cucurella, ülkesinin basınına gündeme dair dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Cucurella, takımın gidişatı, teknik direktör Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler ile ilgili flaş sözler sarfetti. Real Madrid'in son durumu hakkında konuşan Cucurella, "Gerçekten iyi bir seri yakaladık ve takım olarak çok odaklanmış durumdayız. PSG'den daha mı iyiyiz? Bu soruya yanıt veremeyeceğim çünkü maçlarını pek izlemiyorum" dedi.

Cucurella takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilişkisi hakkında ise, "Dışarıdan göründüğünden çok farklı bir karaktere sahip, daha iyi manada. Çok ulaşabilir, çok iyi bir insan. Konuşmayı gerçekten seviyor. Yarım saatlik konuşma yapmasına gerek yok, size ihtiyacınız olan şeyi beş dakika içinde söylüyor" ifadelerini kullandı.

"EN İYİ OYUNCU KİM?" SORUSUNA "ARDA GÜLER" YANITI

28 yaşındaki Marc Cucurella, kendisine sorulan "Real Madrid'in en iyi oyuncusu sence kim?" sorusuna da cevap verdi.

Cucurella konuyla ilgili olarak, "Mbappe, Bellingham, Courtois diyebilirdim... Ama benim en çok beğendiğim, biraz da gözden kaçan bir isim söyleyeceğim: Arda Güler! Harika oynuyor, çok yetenekli bir oyuncu. O sahadayken takım daha iyi oynuyor, daha iyi pas yapıyoruz. Beni en çok şaşırtan oyuncu o. Onu çok seviyorum." şeklinde ifadelere yer verdi.