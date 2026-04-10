Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu kabul etti!

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi bugün önemli bir futbol buluşmasına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.
Türk futbolunun geleceği ve uluslararası iş birliklerinin gündemde olduğu tahmin edilen kabulde, spor dünyasından üst düzey isimler de hazır bulundu. Görüşmeye katılan heyette şu isimler yer aldı:
|Unvan
|Ad Soyad
|Gençlik ve Spor Bakanı
|Osman Aşkın Bak
|Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
|Akif Çağatay Kılıç
|Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı
|İbrahim Hacıosmanoğlu
Basına kapalı gerçekleşen bu kritik görüşme, Türkiye'nin dünya futbol arenasındaki yerini ve FIFA ile olan güçlü diyaloğunu bir kez daha tescilledi. Toplantının içeriğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, heyetlerin samimi atmosferi dikkat çekti.