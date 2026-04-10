Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi bugün önemli bir futbol buluşmasına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino’yu kabul etti! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı. Görüşmenin Türk futbolunun geleceği ve uluslararası iş birlikleri üzerine olduğu tahmin ediliyor. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Türk futbolunun geleceği ve uluslararası iş birliklerinin gündemde olduğu tahmin edilen kabulde, spor dünyasından üst düzey isimler de hazır bulundu. Görüşmeye katılan heyette şu isimler yer aldı:

Unvan Ad Soyad Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

Basına kapalı gerçekleşen bu kritik görüşme, Türkiye'nin dünya futbol arenasındaki yerini ve FIFA ile olan güçlü diyaloğunu bir kez daha tescilledi. Toplantının içeriğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, heyetlerin samimi atmosferi dikkat çekti.