Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı 121 yaşındaki Saadet teyzenin isteği yerine getirildi

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 121 yaşındaki Saadet Al’ın, “Bana bir televizyon getirin, Cumhurbaşkanımı izleyeceğim, onu görmek istiyorum" sözleri üzerine televizyon hediye edildi. AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Emek Mahallesi’nde eski geliniyle birlikte yaşayan Al’ı evinde ziyaret etti.

ERDOĞAN RESMİNİN OLDUĞU OLDUĞU BİR SAAT DE HEDİYE EDİLDİ

Partisinin en yaşlı üyesi olan Saadet Al ile sohbet eden Kurtuluş, Al’a odasına alınmasını istediği televizyonun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı bir saat hediye etti.

VATANI VE MİLLETİ İÇİN DUA ETTİ

Osmanlı dönemine tanıklık eden ve Cumhuriyet’in ilanı sırasında 18 yaşında olan Al, vatanı ve milleti için dua etti. Adnan Kurtuluş, ziyarette gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 1905 doğumlu Al’ı belirli aralıklarla ziyaret ettiklerini ve hayır dualarını aldıklarını ifade etti.