Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda gösterdikleri performans sonrası milli sporcular için bir tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Engelli sporcularımız Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda gerçekten tarihî bir başarıya daha imza attılar.
Kazandıkları 6’sı altın, 10’u gümüş, 12’si bronz toplam 28 madalyayla milletimize büyük bir gurur yaşatan sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum.
Son 22 yılda ciddi yatırımlar yaptığımız alanların başında gençlik ve spor geliyor.
Toplam spor tesisi sayımızı 1.575’ten aldık, 4 bin 421’e çıkardık.
Türkiye’nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla, halı sahalarla, basketbol-voleybol sahalarıyla, yüzme havuzlarıyla donattık.
2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin kişiyken bugün 16 milyona yükseldi.
2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1.481 adetti, 2023 sonu itibarıyla 8.449’a ulaştık.