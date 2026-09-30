İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Konya'da, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı taraftarlar 'Evimiz evinizdir' mottosuyla Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nu doldurdu.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konyaspor-Filistin Milli Takımı maçı paylaşımı: Müstesna bir örnek oldu İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Konya'da, Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında dostluk maçı oynandı. Konyaspor ile Filistin Milli Takımı'nın dostluk maçı 2-2 berabere sona erdi. Maçın gollerini Konyaspor adına Melih İbrahimoğlu ve Mustafa Muhammed, Filistin Milli Takımı adına ise Sandouqa kaydetti. Karşılaşma, 'Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir' denilerek 89.59'da tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ülkeler arasındaki kardeşliği ve dayanışmayı gözler önüne serdiğini belirterek Konyalılara teşekkür etti.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Arif Dilmeç yaptı.

Konya ve Filistin arasında oynanan dostluk müsabakası 2-2'lik skorla berabere sona erdi. Yeşil-beyazlıların gollerini 2. dakikada Melih İbrahimoğlu ve 28. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti. Filistin Milli Takımı'nda ise Sandouqa, 12 ve 25. dakikalarda fileleri havalandırdı.

FİLİSTİN ÖZGÜR OLANA KADAR ERTELENDİ

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan karşılaşma 'Filistin özgür olana kadar ertelenmiştir' denilerek 89.59'da tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÖNÜL BİRLİKTELİĞİNE MÜSTESNA BİR ÖRNEK OLDU

Maçın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Konya’mızda Konyaspor'la Filistin Milli Futbol Takımı’nın yaptığı dostluk maçı, ülkelerimiz arasındaki kardeşliği, dayanışmayı, gönül birlikteliğini gözler önüne seren müstesna bir örnek olmuştur. Bu anlamlı maç için ülkemize gelen Filistinli futbolculara ve kardeş Filistin halkına en kalbî selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.

42 bin kişilik stadımızı doldurarak Filistin Milli Futbol Takımı'nı bağrına basan, Filistin davasına desteğini gösteren, Filistin'de, Gazze'de yaşanan trajediyi, soykırımı bir kez daha tüm dünyaya hatırlatan aziz Konyalı kardeşlerime şahsım, milletim ve tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye olarak Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya, onların hakkını uluslararası alanda savunmaya, dayanışmamızı güçlü bir şekilde göstermeye devam edeceğiz."

https://x.com/rterdogan/status/2105377158541824422?s=48