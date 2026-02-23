Curaçao ile tarih yazmıştı: Dick Advocaat istifaya mecbur kaldı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'ndaki teknik adamlık görevinden istifa etti. Curaçao Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, sağlık süreci öne çıkarıldı ve Hollandalı hocanın kararı desteklendi.
Konu özelinde açıklama yapan Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina, "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Dick Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.
Ayrılık sürecini anlatan Dick Advocaat, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.