Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'ndaki teknik adamlık görevinden istifa etti. Curaçao Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, sağlık süreci öne çıkarıldı ve Hollandalı hocanın kararı desteklendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Curaçao ile tarih yazmıştı: Dick Advocaat istifaya mecbur kaldı! Dick Advocaat, sağlık ve ailevi nedenlerle Curaçao Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti; yerine Fred Rutten getirildi. Dick Advocaat, sağlık süreci ve ailevi nedenlerle Curaçao Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti. Curaçao Futbol Federasyonu, Advocaat'ın kararını desteklediğini ve kendisine minnettar olduğunu belirtti. Advocaat, Curaçao'yu Dünya Kupası'na taşımasını kariyerinin önemli başarılarından biri olarak nitelendirdi. Curaçao Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü bir başka Hollandalı Fred Rutten oldu.

FEDERASYONDAN DESTEK

Konu özelinde açıklama yapan Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina, "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Dick Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.

HOLLANDALI ÇALIŞTIRICIDAN SÜRECE DAİR DETAYLAR

Ayrılık sürecini anlatan Dick Advocaat, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.