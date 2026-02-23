Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Curaçao ile tarih yazmıştı: Dick Advocaat istifaya mecbur kaldı!

Curaçao Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'na taşıyarak zoru başaran Dick Advocaat, istifa kararı aldı. Deneyimli çalıştırıcı, kızının hastalığı sebebiyle Curaçao'dan ayrıldı.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 21:32

Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'ndaki teknik adamlık görevinden etti. Curaçao 'ndan yapılan duyuruda, sağlık süreci öne çıkarıldı ve Hollandalı hocanın kararı desteklendi.

FEDERASYONDAN DESTEK

Konu özelinde açıklama yapan Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina, "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Dick Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Curaçao ile tarih yazmıştı: Dick Advocaat istifaya mecbur kaldı!

HOLLANDALI ÇALIŞTIRICIDAN SÜRECE DAİR DETAYLAR

Ayrılık sürecini anlatan Dick Advocaat, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Sıkça Sorulan Sorular

ÇURAÇAO'DA YENİ ANTRENÖR BELLİ OLDU MU?
FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan ve tarihinde ilk kez turnuvada mücadele edecek Curaçao'yu, bir başka Hollandalı teknik adam Fred Rutten çalıştıracak.
ETİKETLER
#Spor
#istifa
#teknik direktör
#futbol federasyonu
#Dick Advocaat
#Curaçao Milli Takımı
#Spor
