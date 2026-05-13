Curaçao'da yeniden Advocaat dönemi! Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da sıcak bir gelişme yaşandı. Curaçao'da teknik direktör Fred Rutten'in görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe, Dick Advocaat getirildi. Curaçao, Advocaat yönetiminde Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Curaçao'da yeniden Advocaat dönemi! Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke
11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürerken tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak Curaçao'da önemli bir gelişme yaşandı.

Curaçao'da yeniden Advocaat dönemi! Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke

Curaçao, Dick Advocaat'ın teknik direktörlüğünde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak.
Curaçao'da görevinden ayrılan teknik direktör Fred Rutten'in yerine Dick Advocaat getirildi.
Dick Advocaat yönetiminde Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Yaklaşık 150 bin nüfusuyla Curaçao, Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olacak.
Dick Advocaat, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmişti.
Curaçao'da görevinden ayrılan teknik direktör Fred Rutten'in yerine göreve Dick Advocaat getirildi. Curaçao Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Fred Rutten'in görevinden ayrılma kararı sonrasında yönetim kurulu, Dick Advocaat'ı Curaçao Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak atamaya karar verdi." denildi.

DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ADVOCAAT ALMIŞTI

Curaçao, Dick Advocaat yönetiminde tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı. 78 yaşındaki Hollandalı teknik adam, şubat ayında kızının sağlık sorunları nedeniyle Curaçao Milli Takımı'ndaki görevinden istifa etmişti.

DÜNYA KUPASI'NA KATILACAK EN KÜÇÜK ÜLKE

Curaçao, yaklaşık 150 bin kişilik nüfusuyla Dünya Kupası'na katılacak en küçük ülke olarak tarihe geçti. Karayipler'de bulunan küçük ada ülkesi, 2018 Dünya Kupası'ndaki İzlanda rekorunu (yaklaşık 350 bin) geride bıraktı.

