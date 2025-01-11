Dakika 1 gol 1! Fatih Terim'den şok edici başlangıç

11 Ocak 2025 10:03 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 10:05

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde yer alan Al Shabab'a teknik direktörlük görevine gelen Fatih Terim ilk lig maçında kabusu yaşadı. Terim ve ekibi, 14. hafta maçında milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Al Ahli'ye deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Al Ahli kazandı, Merih Demiral ve Fatih Terim’den dostluk paylaşımı geldi

Al Ahli kazandı, Merih Demiral ve Fatih Terim’den dostluk paylaşımı geldi

Suudi Arabistan​ Pro Ligi'nin 14. haftasında Fatih Terim​'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab​, milli futbolcu Merih Demiral'ın takımı Al Ahli​ deplasmanına konuk oldu. Al Shabab, King Abdullah Stadyumu'ndaki maçtan 3-2'lik yenilgiyle evine döndü.

DAKİKA 1 GOL 1

Al Ahli'ye Terim'in ekibi karşısında galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ivan Toney, 13. dakikada Gabri Veiga ve 48. dakikada Saad Yaslam attı. Al Shabab'ın gollerini 72. dakikada milli futbolcu Merih Demiral​ kendi kalesine ve 90+5'te Musab Fahz Aljuwayr kaydetti.

HEM ÇİZGİDEN ÇIKARDI, HEM DE KENDİ KALESİNE ATTI

Milli futbolcumuz Merih Demiral formasını terlettiği Al Ahli'de 90 dakika sahada kalırken, 72. dakikada kendi kalesine attığı golle şanssızlık yaşadı. Öte yandan Merih, ilk yarıda bir topu çizgiden çıkardı. Al Ahli, Al Shabab galibiyetiyle birlikte ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

TERİM'İN EKİBİ 23 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Al Ahli, ligde 26 puana yükseldi. Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta kupada Al Fayha'yı 2-1 mağlup eden Al Shabab ise ligde Al Ahli karşısında aldığı yenilginin ardından 23 puanda kaldı.

Al Ahli, ligin bir sonraki haftasında Al Kholood deplasmanına konuk olacak. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ise Al Riyadh'ı misafir edecek.