David Beckham çocukluk hayallerinin ödülünü aldı!

David Beckham için çok özel bir an yaşandı. Manchester United ve Real Madrid'in eski futbolcusu David Beckham'a, 'şövalyelik' ünvanı verildi.

David Beckham, spor ve hayır işlerine yaptığı hizmetlerden dolayı ödüllendirildi. İngiltere Kralı Charles'ın 'Doğum Günü Onur Listesi'ne dahil edilen Beckham, 'Sir' ünvanını aldı.

DAVID BECKHAM'DAN ŞÖVALYELİK ÜNVANI İÇİN AÇIKLAMA

"Ülkem için oynamak, kaptanlık yapmak, kariyerimin en büyük ayrıcalığıydı ve kelimenin tam anlamıyla çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi. Saha dışında, İngiltere'yi dünya çapında temsil etme ve ihtiyaç sahibi toplulukları destekleyen ve gelecek nesillere ilham veren inanılmaz kuruluşlarla çalışma fırsatına sahip olduğum için şanslıyım."

DAVID BECKHAM İÇİN ŞÖVALYELİK KONUSU DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski İngiltere kaptanı 93. dakikada attığı muhteşem bir serbest vuruş golüyle ülkesini 2002 Dünya Kupası finallerine taşımış ve maçın spikeri, "Bu adama şövalyelik verin!" şeklinde yorumda bulunmuştu.