Demir Ege Tıknaz parlamaya devam ediyor: Ayın oyuncusu seçildi!

Beşiktaş'tan Rio Ave'ye kiralık olarak giden Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibinde ayın oyuncusu seçildi. Genç orta saha, istikrarlı oyunuyla Rio Ave adına son dönemin en iyileri arasındaydı ve bu süreç an itibarıyla resmiyete de kavuşmuş oldu.

DEMİR EGE TIKNAZ'A AYIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ

20 yaşındaki genç yetenek, Rio Ave'de düzenli oynamasının yanı sıra bir de özel performanslar göstermeye devam ediyor. Rio Ave adına takımın önde gelen isimlerinden olan Demir Ege Tıknaz, Portekiz ekibinde ciddi anlamda başarılı bir grafik çiziyor.

DEMİR EGE TIKNAZ'IN TRANSFER SÜRECİ

Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı Demir Ege'den çok memnun olan Portekiz ekibi, potansiyeline inandığı oyuncu için 5 milyon Euroluk maliyeti karşılamanın hesaplarını yapıyor.

https://x.com/RioAve_FC/status/1917964729936707775

DEMİR EGE'NİN RIO AVE PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz'de 30 maça çıkan Demir Ege, 2170 dakika süre aldı ve 2 gol ile 2 asistlik skor katkısı sağladı.