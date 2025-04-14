Demir Ege Tıknaz parlıyor: Golünü attı galibiyeti getirdi!

Demir Ege Tıknaz'ın kiralık olarak formasını giydiği Rio Ave, Moreirense deplasmanından 2-0 galip döndü. Küme düşmeme sürecini garantilemek isteyen Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın başrolde olduğu maçtan 3 puanla ayrıldı.

DEMİR EGE TIKNAZ ATTI RIO AVE KAZANDI

Portekiz Süper Ligi'nde Moreirense ile Rio Ave arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci devrede de yine yüksek eforla geçen maç, 72. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle birlikte kırılma yaşadı ve oyun Rio Ave lehine döndü! Maçın son bölümünde de Joao Graça (90+) ile skoru 2-0'a getiren misafir takım, en nihayetinde kendisi adına kritik bir galibiyet almış oldu.

https://x.com/RioAve_FC/status/1911569041556128148

DEMİR EGE TIKNAZ'LI RIO AVE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

Zorlu maçı 2-0 kazanan Rio Ave, Portekiz Süper Ligi'nde 4 maç sonra galip geldi ve puanını 32 yaptı.