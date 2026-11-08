Derbide gülen taraf Galatasaray Daikin! Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray Daikin ile Beşiktaş, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Mücadeleye etkili başlayan ev sahibi Galatasaray Daikin, ilk seti 25-20 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ikinci setinde oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş, seti 25-17 kazanarak maçta durumu 1-1 yaptı.

Mücadelenin üçüncü setinde etkili bir voleybol oynayan Galatasaray Daikin, seti 25-17 önde tamamlayarak maçta durumu 2-1'e getirdi.

Maçın dördüncü setinde de üstün oyununu sürdüren ve hata yapmayan Galatasaray Daikin, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Galatasaray Daikin, bu sonuçla ligdeki 8. maçında 4. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise bu sonuçla ligdeki 8. maçında 6. yenilgisini yaşadı.