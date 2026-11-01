Derbide kazanan Fenerbahçe Medicana! Sarı-lacivertliler, Galatasaray Daikin'i yendi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6. hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray Daikin ile Fenerbahçe Medicana, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Maçın ilk seti dengeli bir oyuna sahne olurken daha az hata yapan Fenerbahçe Medicana, seti 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde oyuna ağırlığını koyan ve etkili bir voleybol oynayan Fenerbahçe Medicana, seti 25-18 kazanarak maçta durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın üçüncü setinde de oyun üstünlüğünü elinde bulunduran ve hata yapmayan Fenerbahçe Medicana, seti 25-18, maçı da 3-0 kazandı.

Fenerbahçe Medicana, bu sonuçla Sultanlar Ligi'nde 5. maçında 5. galibiyetini aldı. Galatasaray Daikin ise ligdeki 6. maçında 4. yenilgisini yaşadı.