Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde 4. hafta müsabakaları 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba tarihlerinde oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 4. hafta maçında salı günü saat 20.45'te İstanbul'da Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşılaşacak.

Kritik maça kısa bir süre kala UEFA'dan önemli bir açıklama geldi. UEFA, maçta görev alacak hakemi duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Stuttgart maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Müsabakada VAR'da Darren England, AVAR'da da Peter Bankes görev yapacak.