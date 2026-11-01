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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 19:19

Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında salı günü saat 20.45'te İstanbul'da Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik maça doğru geri sayım sürerken UEFA, karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceğini açıkladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 19:19

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde 4. hafta müsabakaları 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba tarihlerinde oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında salı günü saat 20.45'te 'da Almanya temsilcisi ile karşılaşacak.

Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Kritik maça kısa bir süre kala UEFA'dan önemli bir açıklama geldi. UEFA, maçta görev alacak hakemi duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Stuttgart maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Müsabakada VAR'da Darren England, AVAR'da da Peter Bankes görev yapacak.

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ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#stuttgart
#Chris Kavanagh
#Spor
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