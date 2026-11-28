Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda kozlarını paylaştı.

Ezeli rakipler arasındaki derbinin ilk çeyreği dengeli bir oyuna sahne oldu. Mücadelenin ilk periyodu Galatasaray Çağdaş Faktoring'in 17-15'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde etkili bir oyun ortaya koyan ev sahibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, farkı açmayı başararak devreye 41-35 önde girdi.

Mücadelenin üçüncü çeyreğinde iki taraf da dengeli bir oyun ortaya koyarken Fenerbahçe Tarfin rakibinden 2 sayı daha fazla üretmeyi başarsa da dördüncü periyoda üstün giren taraf 59-55'lik skorla Galatasaray Çağdaş Faktoring oldu.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda iki takım da rakip potada düşük sayı üretirken Galatasaray Çağdaş Faktoring mücadeleyi 73-69'luk skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla ligde 8'de 8 yaptı. Fenerbahçe Tarfin ise ligdeki 8. maçında 2. yenilgisini yaşadı.