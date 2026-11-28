Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Samsunspor ile Gençlerbirliği, Samsun'da kozlarını paylaştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Samsunspor, 3 puanı 3 golle aldı! Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni mağlup etti Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Samsunspor, Gençlerbirliği'ni evinde 3-1 mağlup etti. Samsunspor, 7. dakikada Bayo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Coulibaly farkı ikiye çıkardı (2-0). 39. dakikada Coulibaly bir gol daha bularak ilk yarı skoru 3-0 oldu. Gençlerbirliği, 59. dakikada Pedro Mendes'in golüyle durumu 3-1'e getirdi. Bu sonuçla Samsunspor puanını 10'a, Gençlerbirliği ise 14 puanda kaldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Samsunspor, karşılaşmanın 7. dakikasında öne geçti. Sousa'nın pasında ceza sahası içinde Sekengo kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Sekengo'nun vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlakla Sousa tekrar buluştu. Portekezli futbolcunun pasında Bayo, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sekengo'nun ara pasında hareketlenen Coulibaly, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın solundan filelerle buluşturdu ve durum 2-0'a geldi.

Samsunspor, mücadelenin 39. dakikasında bir gol daha buldu. Kırmızı-beyazlıların atağında Tomasson'un sol çaprazdan ortasında kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken meşin yuvarlak Coulibaly'in önünde kaldı. Fransız futbolcu, boş ağlara topu yuvarladı ve skor 3-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Samsunspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Konuk ekip Gençlerbirliği, karşılaşmanın 59. dakikasında farkı 2'ye indirdi. Başkent ekibinde Salih Uçan'ın ceza sahası içinde röveşata vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt'tan dönen top Pedro Mendes'in önünde kaldı. Mendes, meşin yuvarlağı ağlara yolladı ve skor 3-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Samsunspor, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Samsunspor, bu sonuçla ligdeki 3. galibiyetini alarak puanını 10'a yükseltti. Gençlerbirliği ise ligdeki 7. yenilgisini yaşayarak 14 puanda kaldı.

Samsunspor, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise ligin 14. haftasında aynı gün sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.