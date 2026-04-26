Derbinin kaderini golcüler belirleyecek! Gözler, Galatasaray'da Osimhen Fenerbahçe'de Talisca'nın üzerinde

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu derbi öncesi gözler her iki takımın golcülerine çevrilmiş durumda. Ligin en golcü iki takımının mücadelesine sahne olacak müsabakada Galatasaray'da Osimhen'in Fenerbahçe'de ise Talisca'nın göstereceği performanslar kaderi belirleyebilir.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray ve Fenerbahçe derbisi, golcü oyuncuların mücadelesine sahne olacak.
Galatasaray 71 puanla lider, Fenerbahçe ise 67 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Galatasaray 30 maçta 69 golle ligin en golcü takımı, Fenerbahçe ise 68 golle ikinci sırada.
Galatasaray'da en golcü oyuncu 14 golle Mauro Icardi, onu 12 golle Victor Osimhen takip ediyor.
Fenerbahçe'de ise 16 golle Anderson Talisca takımının en skorer ismi.
Derbi hakemi Yasin Kol düdük çalacak ve maç RAMS Park'ta saat 20.00'de oynanacak.
71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, derbiden zaferle ayrılarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Ezeli rakibinin arkasında 67 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise rakibini deplasmanda mağlup ederek zirvede puan farkını 1'e düşürmenin ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor.

GÖZLER GOLCÜLERİN ÜZERİNDE

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev , ligin en golcü 2 takımının mücadelesine de sahne olacak. Galatasaray, 30 maçta attığı 69 golle ligdeki 18 takım arasında en golcü ekip oldu. Takipçisi Fenerbahçe ise 68 kez rakip fileleri havalandırarak ikinci takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'da Süper Lig'deki 28 müsabakada 14 gol atan Mauro Icardi, takımının bu kulvardaki en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Arjantinli yıldızı ligde 19 maçta 12 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen izledi.

Fenerbahçe'de ise 27 lig müsabakasında 16 kez ağları sarsan Brezilyalı Anderson Talisca, ön plana çıkıyor. 24 mücadelede 11 kez gol sevinci yaşayan Marco Asensio ile aynı sayıda maça çıkıp 10 kez tabelayı değiştiren Dorgeles Nene, Talisca'yı takip ediyor.

CİMBOM'UN SİLAHI OSIMHEN

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'deki en golcü oyuncusu Mauro Icardi oldu. Uzun bir sakatlıktan çıkan ve fiziksel olarak eksikleri bulunan Arjantinli santrfor, buna rağmen Süper Lig'de 14 kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda Icardi'yi 12 golle Victor Osimhen takip ediyor. Icardi'nin dev derbiye yedek kulübesinde başlaması beklenirken Osimhen, Fenerbahçe karşısında Galatasaray'ın hücumda en güvendiği isim olacak.

Galatasaray'da Icardi ve Osimhen'i 7'şer golle Barış Alper Yılmaz ile Leroy Sane takip etti.

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda Yunus Akgün 6, Gabriel Sara 5, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan, Wilfried Singo ve Lucas Torreira ikişer, Mario Lemina, Renato Nhaga, Sacha Boey, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer kez gol attı.

Sarı-kırmızılı ekibin 4 golü ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

FENERBAHÇE'DE FORMDA İSİM TALISCA

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, ligde 16 golle takımının en skorer oyuncusu konumunda. Süper Lig'de 27 maçta forma giyen Talisca, 16 kez fileleri havalandırarak takımının şampiyonluk yarışına katkıda bulundu.

Talisca'yı 11 golle Asensio, 10 golle Nene, 6 golle Kerem Aktürkoğlu izledi. Şu anki mevcut kadrodan lig maçlarında Archie Brown, Milan Skriniar, N'Golo Kante ve Sidiki Cherif ikişer, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba birer kez gol sevinci yaşadı.

Şu an takımda olmayan Yusuf En-Nesyri 7, Jhon Duran 3, Sebastian Szymanski ise 1 gol katkısı sağladı.

Fenerbahçe'nin bulduğu 1 gol ise rakip oyuncu tarafından kendi kalesine atıldı.

