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Editor
 | Burak Ayaydın

Derrick Köhn ile ilgili kritik karar! Galatasaray'ın transfer planları değişti

Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık olarak giden Derrick Köhn ile ilgili karar verildi. Alman ekibi, Derrick Köhn'ün performansını yeterli bulmadı ve Galatasaray ile transfer için masaya oturma sürecini iptal etti.

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Derrick Köhn ile ilgili kritik karar! Galatasaray'ın transfer planları değişti
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.04.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
08.04.2025
saat ikonu 16:27

Galatasaray'a Derrick Köhn transferiyle ilgili kötü haber geldi. Sezon başında Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan Galatasaray, oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmasını bekliyordu ama hesaplar farklı ilerledi.

GALATASARAY'A DERRICK KOHN TRANSFERİ İÇİN OLUMSUZ DÖNÜŞ

Alman basınının haberine göre Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık giden Derrick Köhn, sezon sonunda geri dönecek. Alman ekibi performansını beğenmediği 26 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alırken, Galatasaray ise gelecek yıl planlarında düşünmediği Köhn için farklı alternatifler üretmek zorunda kalacak.

Derrick Köhn ile ilgili kritik karar! Galatasaray'ın transfer planları değişti

DERRICK KOHN VE WERDER BREMEN PERFORMANSI

Bu sezon Bremen ile 25 maça çıkan Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

DERRICK KOHN VE GALATASARAY ARASINDAKİ SÖZLEŞME NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Alman bekin, Galatasaray ile 2026 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
#derrick köhn
#werder bremen
#Galatasaray Transferleri
#Spor
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