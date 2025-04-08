Derrick Köhn ile ilgili kritik karar! Galatasaray'ın transfer planları değişti

Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık olarak giden Derrick Köhn ile ilgili karar verildi. Alman ekibi, Derrick Köhn'ün performansını yeterli bulmadı ve Galatasaray ile transfer için masaya oturma sürecini iptal etti.