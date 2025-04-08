Derrick Köhn ile ilgili kritik karar! Galatasaray'ın transfer planları değişti

Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık olarak giden Derrick Köhn ile ilgili karar verildi. Alman ekibi, Derrick Köhn'ün performansını yeterli bulmadı ve Galatasaray ile transfer için masaya oturma sürecini iptal etti.
Galatasaray'a Derrick Köhn transferiyle ilgili kötü haber geldi. Sezon başında Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiralayan Galatasaray, oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmasını bekliyordu ama hesaplar farklı ilerledi.
Alman basınının haberine göre Galatasaray'dan Werder Bremen'e kiralık giden Derrick Köhn, sezon sonunda geri dönecek. Alman ekibi performansını beğenmediği 26 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonunu kullanmama kararı alırken, Galatasaray ise gelecek yıl planlarında düşünmediği Köhn için farklı alternatifler üretmek zorunda kalacak.
Bu sezon Bremen ile 25 maça çıkan Köhn, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.