Almanya Bundesliga'da 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ Dev maçta kazanan çıkmadı! Bayern Münih ile Borussia Dortmund berabere kaldı Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki dev derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bayern Münih, Laimer'in golüyle 1-0 öne geçti. Harry Kane penaltı kaçırdı. Borussia Dortmund, Guirassy'nin golüyle eşitliği sağladı. Bayern Münih, Upamecano ile tekrar öne geçti. Borussia Dortmund, Silva'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi. Her iki takım da ligdeki 3. beraberliğini alarak puanını 18'e yükseltti.

Bayern Münih, karşılaşmanın 38. dakikasında Laimer'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Bayern Münih'in üstünlüğüyle girildi.

Bayern Münih'te Harry Kane, mücadelenin 56. dakikasında penaltı atışından yararlanamazken 60. dakikada Borussia Dortmund, Guirassy'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Bayern Münih, maçın 66. dakikasında Upamecano'nun attığı golle yeniden öne geçti ve durum 2-1 oldu. Borussia Dortmund, karşılaşmanın 89. dakikasında Silva'nın golüyle bir kez daha eşitliği sağladı ve skor 2-2 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 2-2 berabere kaldı.

Bayern Münih, bu sonuçla ligdeki 3. beraberliğini alarak puanını 18 yaptı. Borussia Dortmund da ligdeki 3. beraberliğini yaşayarak puanını 18'e yükseltti.