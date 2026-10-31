TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:36

Dev maçta kazanan çıkmadı! Bayern Münih ile Borussia Dortmund berabere kaldı

Almanya Bundesliga'da 8. haftanın dev maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İlk yarısı Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dev maçta kazanan çıkmadı! Bayern Münih ile Borussia Dortmund berabere kaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:53
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:36

Almanya Bundesliga'da 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev maçında ile , 'da karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Dev maçta kazanan çıkmadı! Bayern Münih ile Borussia Dortmund berabere kaldı

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Bayern Münih ile Borussia Dortmund arasındaki dev derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Bayern Münih, Laimer'in golüyle 1-0 öne geçti.
Harry Kane penaltı kaçırdı.
Borussia Dortmund, Guirassy'nin golüyle eşitliği sağladı.
Bayern Münih, Upamecano ile tekrar öne geçti.
Borussia Dortmund, Silva'nın golüyle durumu 2-2'ye getirdi.
Her iki takım da ligdeki 3. beraberliğini alarak puanını 18'e yükseltti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Bayern Münih, karşılaşmanın 38. dakikasında Laimer'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Bayern Münih'in üstünlüğüyle girildi.

Bayern Münih'te , mücadelenin 56. dakikasında penaltı atışından yararlanamazken 60. dakikada Borussia Dortmund, Guirassy'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Bayern Münih, maçın 66. dakikasında Upamecano'nun attığı golle yeniden öne geçti ve durum 2-1 oldu. Borussia Dortmund, karşılaşmanın 89. dakikasında Silva'nın golüyle bir kez daha eşitliği sağladı ve skor 2-2 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bayern Münih ile Borussia Dortmund, 2-2 berabere kaldı.

Bayern Münih, bu sonuçla ligdeki 3. beraberliğini alarak puanını 18 yaptı. Borussia Dortmund da ligdeki 3. beraberliğini yaşayarak puanını 18'e yükseltti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Chelsea, Manchester United'ı mağlup etti! Londra temsilcisinden 2-0'lık galibiyet
Fenerbahçe, evinde Göztepe'ye kaybetti! Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçta yenildi
ETİKETLER
#Futbol
#borussia dortmund
#bayern münih
#harry kane
#allianz arena
#Almanya Bundesliga
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.