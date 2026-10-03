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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 20:15

Dev maçta kazanan VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. Sezonun açılış maçında son şampiyon VakıfBank ile Beşiktaş, VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanan VakıfBank, yeni sezona galibiyetle başladı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Dev maçta kazanan VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 20:15
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 20:15

'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başladı. Sultanlar Ligi'nde yeni sezonun açılış maçında son şampiyon ile , VakıfBank Spor Sarayı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf ev sahibi VakıfBank oldu. Sarı-siyahlılar, ilk seti 25-16 kazanarak 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci setinde de etkili oyununu sürdüren VakıfBank, seti 25-18 kazanarak maçta durumu 2-0 yaptı.

Maçın üçüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Bu sette rakibine karşı üstünlük kuran Beşiktaş, seti 25-23 kazanarak maçta durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın son setinde oyuna yeniden ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-19, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Dev maçta kazanan VakıfBank! Sarı-siyahlılar, Beşiktaş'ı mağlup etti

VakıfBank, bu sonuçla yeni sezona galibiyetle başlarken Beşiktaş ise yeni sezondaki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.

VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak. Beşiktaş ise ligin 2. haftasında sahasında Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak.

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ETİKETLER
#VakıfBank
#Beşiktaş
#göztepe
#Voleybol
#vodafone sultanlar ligi
#Vakıfbank Spor Sarayı
#Spor
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