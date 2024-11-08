Dev organizasyon Türkiye'de düzenlenecek! Federasyon resmen duyurdu

08 Kasım 2024 13:56 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 13:57

Türkiye spor alanında dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın ev sahipliği hakkı ülkemize verildi. İşte ayrıntılar...

Türkiye dev bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nı Türkiye düzenleyecek. Türkiye, organizasyona Azerbaycan, Çekya ve İsveç ile birlikte ev sahipliği yapacak.

SON ŞAMPİYON APOLETİ BİZDE

A Milli Kadın Voleybol Takımımız bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda bir grup etabı, 8’li Finaller, çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları da Türkiye’de düzenlenecek

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “2019’da düzenlenen unutulmaz organizasyonun ardından, ev sahibi olarak bir kez daha Avrupa voleybolunun kalbinde yer almaktan heyecan duyuyoruz. Turnuvaya son Avrupa şampiyonu olarak katılıyoruz ve taraftarlarımızın tutkulu desteğiyle kendi topraklarımızda başarımızı tekrarlamayı dört gözle bekliyoruz” diye yorumunda bulundu.

EDA ERDEM: SABIRSIZLANIYORUZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar da ev sahipliği haberine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Filenin Sultanları'nın kaptanı, “Son Avrupa şampiyonu olarak bir kez daha Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyoruz. Voleybol tutkumuzu tüm ülkeyle birlikte kendi evimizde paylaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Türkiye, daha önce 1967, 2003 ve 2019 yıllarında Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapmıştı.

2026 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILACAK ÜLKELER

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na şimdiye kadar katılmayı garantileyen ülkeler şu şekilde:

Türkiye (Ev Sahibi)

Azerbaycan (Ev Sahibi)

İsveç (Ev Sahibi)

Çekya (Ev Sahibi)

Sırbistan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Hollanda (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

İtalya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Polonya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Fransa (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Bulgaristan (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Ukrayna (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

Slovakya (2023 Avrupa Şampiyonası Derecesi)

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılacak diğer 12 takım ise 2025 yılında oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin ardından belli olacak.

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