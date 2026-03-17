Domenico Tedesco Fenerbahçe kararını duyurdu: Sadettin Saran'dan ültimatom gelmişti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçı sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Esasen ise genç çalıştırıcı, Sadettin Saran'ın Fatih Karagümrük maçı sonrasındaki ültimatom sürecini de değerlendirdi.

Domenico Tedesco Fenerbahçe kararını duyurdu: Sadettin Saran'dan ültimatom gelmişti!
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 23:38
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 23:38

, Trendyol 'de 'yı 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kritik galibiyetin ardından süreci analiz etti ve sarı lacivertlilerde kalmak istediğini belirtti.

Domenico Tedesco Fenerbahçe kararını duyurdu: Sadettin Saran'dan ültimatom gelmişti!

DOMENICO TEDESCO'DAN MAÇIN AYRINTILARI

"Topa sahip olmak güzel bir şeydir. Topa sahip olmak istiyoruz, hedefimiz bu, bunun için önde baskı yapıyoruz. Her şeyden önemlisi aldığınız sonuçtur. Takımı tebrik ediyorum. Zorlu 2 gündü bizim için. Takımı hayata döndürmek için enerji koymalıydık. Sahaya karakter koyduk. İyi bir maç çıkardık. Anderson Talisca geri döndü. Dorgeles Nene'nin ise ağrıları vardı, durumuna bakacağız. Levent Mercan'ın problemi vardı. Ne olursa olsun takım savaşıyor. Bu akşama özel bir durum değil, her zaman her maçta uygulamaya çalıştığımız bir plan; arkaya koşuları hep istiyoruz. Bugün rakibi koşturmak istedik. Hızlı bir şekilde oyunun yönünü çevirmek, kanatları birebir bırakmak istedik. Bu akşam ana fikir buydu. Toplu oyuncuya baskı yoksa arkaya koşular ana planımız."

Domenico Tedesco Fenerbahçe kararını duyurdu: Sadettin Saran'dan ültimatom gelmişti!

DOMENICO TEDESCO'DAN FENERBAHÇE KARARI

"Başkanımızın geçen maç sonrasındaki açıklamasını, başkanımıza sormanız gerekiyor. Büyük bir takımdaysanız bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bir yandan 26 maçın sonunda ilk mağlubiyetimizi aldık ama oynadığımız her maçtan sonra durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada bir yaz dönemi geçirirsem benim için bir rüya gibi olur. Hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bundan daha fazlasını yapamazsınız. Puan kaybettikten sonra konuşmamız ve durum değerlendirmesi yapmamız çok normal."

Sıkça Sorulan Sorular

DOMENICO TEDESCO NE YAŞAMIŞTI?
Fenerbahçe; geçen hafta lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e kaybetmiş ve başkan Sadettin Saran, acil bir toplantı kararı almıştı.
