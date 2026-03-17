Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi için ilk sözler!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK engelini 4-1 ile geçti. Fenerbahçeli yıldızlar, galibiyet sonrasında önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 23:21
'de galibiyet röportajları geldi. Esasen ise Anthony Musaba, Fenerbahçe adına Beşiktaş derbisini gündeme taşıdı.

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE'DEN LİG KIYASI

"İlk geldiğim andan itibaren burada en iyi şekilde karşılandığımı düşünüyorum. Bugünkü sonuçtan dolayı mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Suudi Arabistan ile burası arasında farklılıklar var. Oyun ritmi farklı, hava koşulları farklı, oyuncular farklı. Bu ligi daha iyi tanıdığım için mutluyum. Umarım sezon sonunda da ligi kazanırız. Kadromuzda çok fazla kaliteli oyuncu var. Hocamız da en iyimizi vermemiz için itici güç oluyor. Umarım birlikte iyi işler başarırız."

JAYDEN OOSTERWOLDE'DEN JORGE JESUS DETAYI

"Üç buçuk yıldır buradayım ve ilk geldiğim günü çok net hatırlıyorum. Jorge Jesus zamanında çok oynama fırsatı bulamıyordum ama antrenmanlarda elimden gelenin en iyisi gösterirsem ilk 11 oyuncusu olacağımı biliyordum. Bugün de kaptan olarak sahaya çıktım, bundan dolayı gurur duyuyorum. Son kaybettiğimiz maçtan sonra taraftarımızın kızgın olmasını anlıyorum ama bu tür şeyler oluyor. Buraya gelen taraftarlar bizleri destekledi. Onlar burada olduğu için mutluyuz. Umarım sonraki maçlarda stadyum taraftarla dolar."

ANTHONY MUSABA BEŞİKTAŞ DERBİSİNİ İŞARET ETTİ

"Bu performansı her maçta göstermeliyiz. Bugün bunu sahaya yansıttığımız için mutluyum. Arada enerji depolayacağız. Takımımın performansından dolayı mutluyum. Bir derbi maçı her zaman ekstra anlam taşır. Her maç gibi bu maçı da kazanmamız gerekiyor. Umarım iyi bir performans sergileyip üç puan alırız."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Süper Lig devleri, 5 Nisan tarihinde Kadıköy'de karşılaşacak.
