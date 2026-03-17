Fenerbahçe'de Sadettin Saran'dan Gaziantep FK maçı sonrasında kritik mesajlar!

Fenerbahçe, 27. haftada Gaziantep FK'yı 4-1 ile geçti. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, maç sonrasında hem teknik ekibe hem de taraftara mesajlar verdi.

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN KRİTİK MESAJLAR!

Mücadelenin ardından stadyumdan ayrılırken açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, "Pes etme lüksümüz yok. İki kupada sonuna kadar mücadele edeceğiz ve teknik heyetin, futbolcularımızın arkasındayız. Bu akşam bu soğuk havada gelen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah milli aradan sonra taraftarımız bizi çok daha coşkulu bir şekilde destekleyecek." ifadelerini kullandı.