Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig gecesinde İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.
Fenerbahçe: Ederson, Levent, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.
Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Perez, Abena, Mujakic, Melih, Gassama, Kozlowski, Maxim, Yusuf, Bayo.
Fenerbahçe bugüne kadar oynanan 13 maçın 11'ini kazanırken, Gaziantep FK da 2 kez galip gelmişti. Ayrıca da iki ekip arasındaki son 11 mücadelenin hepsinde, Fenerbahçe sahadan zaferle ayrılmıştı.
Son haftalardaki sürpriz kayıplarla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, bu akşam itibarıyla Kadıköy tribünlerinin nasıl tepkiler vereceği merak ediliyor.
Hafta sonunda ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de, başkan Sadettin Saran tarafından kritik bir toplantı düzenlenmiş ve Domenico Tedesco'ya 'son şans' uyarısı yapılmıştı.
33 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 4-1 kazanmıştı. İlave olarak da kırmızı siyahlıların yıldızı Mohamed Bayo; bu maçta 2 gole imza atarken, sezon genelinde ise 12 gol ve 3 asistlik önemli bir katkı yapmıştı.