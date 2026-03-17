Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Kadıköy'deki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 19:08
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 19:35

Fenerbahçe ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig gecesinde İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Perez, Abena, Mujakic, Melih, Gassama, Kozlowski, Maxim, Yusuf, Bayo.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE VE GAZİANTEP FK ARASINDA 14. SÜPER LİG DÜELLOSU

Fenerbahçe bugüne kadar oynanan 13 maçın 11'ini kazanırken, Gaziantep FK da 2 kez galip gelmişti. Ayrıca da iki ekip arasındaki son 11 mücadelenin hepsinde, Fenerbahçe sahadan zaferle ayrılmıştı.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE LİGE HAVLU ATMAK ÜZERE!

Son haftalardaki sürpriz kayıplarla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, bu akşam itibarıyla Kadıköy tribünlerinin nasıl tepkiler vereceği merak ediliyor.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE'DE TOPLANTI!

Hafta sonunda ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de, başkan Sadettin Saran tarafından kritik bir toplantı düzenlenmiş ve Domenico Tedesco'ya 'son şans' uyarısı yapılmıştı.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

GAZİANTEP FK'DA MOHAMED BAYO ETKİSİ

33 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 4-1 kazanmıştı. İlave olarak da kırmızı siyahlıların yıldızı Mohamed Bayo; bu maçta 2 gole imza atarken, sezon genelinde ise 12 gol ve 3 asistlik önemli bir katkı yapmıştı.

Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN BU HAFTALARDA ALACAĞI YENİ BİR MAĞLUBİYETLE NE OLACAK?
Süper Lig devinde, olası bir kayıpla Domenico Tedesco ile yolların ayrılması gündemde.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
