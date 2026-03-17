Fenerbahçe-Gaziantep FK | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Fenerbahçe ve Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig gecesinde İstanbul'da sahaya çıkıyor. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

FENERBAHÇE-GAZİANTEP FK İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Yiğit Efe, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio, Nene, Cherif.

Gaziantep FK: Burak, Tayyip Talha, Perez, Abena, Mujakic, Melih, Gassama, Kozlowski, Maxim, Yusuf, Bayo.

FENERBAHÇE VE GAZİANTEP FK ARASINDA 14. SÜPER LİG DÜELLOSU

Fenerbahçe bugüne kadar oynanan 13 maçın 11'ini kazanırken, Gaziantep FK da 2 kez galip gelmişti. Ayrıca da iki ekip arasındaki son 11 mücadelenin hepsinde, Fenerbahçe sahadan zaferle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE LİGE HAVLU ATMAK ÜZERE!

Son haftalardaki sürpriz kayıplarla lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, bu akşam itibarıyla Kadıköy tribünlerinin nasıl tepkiler vereceği merak ediliyor.

FENERBAHÇE'DE TOPLANTI!

Hafta sonunda ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de, başkan Sadettin Saran tarafından kritik bir toplantı düzenlenmiş ve Domenico Tedesco'ya 'son şans' uyarısı yapılmıştı.

GAZİANTEP FK'DA MOHAMED BAYO ETKİSİ

33 puanla 9. sırada yer alan Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında 4-1 kazanmıştı. İlave olarak da kırmızı siyahlıların yıldızı Mohamed Bayo; bu maçta 2 gole imza atarken, sezon genelinde ise 12 gol ve 3 asistlik önemli bir katkı yapmıştı.