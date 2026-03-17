Potanın Perileri 2026 Dünya Kupası'nda: 44 sayılık farkla katılım bileti!

2026 Dünya Kupası elemeleri devam ederken, A Milli Kadın Basketbol Takımı için de güzel haber geldi. Esasen ise C Grubu'nda Japonya ile Arjantin'in parkeye çıktığı maç, bize de 2026 Dünya Kupası biletini beklenenden erken getirdi.

44 SAYILIK FARK, POTANIN PERİLERİ İÇİN YOLU AÇTI!

Elemelerdeki kritik mücadelede Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup etti! Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşti. Zira skordan hareketle millilerin grupta ilk 4'te yer almayı netleştirdiği günde, Macaristan maçı ise sadece sıralamayı etkileyecek olan bir faktöre dönüştü.

3. KEZ DÜNYA KUPASI'NDAYIZ

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3. kez yer alacak. Daha önce milli takım 2014 ve 2018'te turnuvalara katılım hakkı elde etmişti.