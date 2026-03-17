Potanın Perileri 2026 Dünya Kupası'nda: 44 sayılık farkla katılım bileti!

2026 Dünya Kupası elemeleri devam ederken, A Milli Kadın Basketbol Takımı için de güzel haber geldi. Esasen ise C Grubu'nda Japonya ile Arjantin'in parkeye çıktığı maç, bize de 2026 Dünya Kupası biletini beklenenden erken getirdi.
Elemelerdeki kritik mücadelede Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup etti! Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'na katılması kesinleşti. Zira skordan hareketle millilerin grupta ilk 4'te yer almayı netleştirdiği günde, Macaristan maçı ise sadece sıralamayı etkileyecek olan bir faktöre dönüştü.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda 3. kez yer alacak. Daha önce milli takım 2014 ve 2018'te turnuvalara katılım hakkı elde etmişti.