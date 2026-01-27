Domenico Tedesco iddialı konuşmuştu! Sonuçlar tam aksini gösteriyor: Son 6 maçta 1 galibiyet

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi ve Süper Lig’de peş peşe yaşanan puan kayıpları nedeniyle moraller bozuk. En son Göztepe maçında sahadan 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.
Fenerbahçe'nin son 6 maçta Kadıköy’de kazanmakta zorlanması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe, son 6 resmi maçta Fenerbahçe evinde sadece 1 galibiyet alabildi.
Ligde Konyaspor’u 4-0’la geçen Kanarya, Galatasaray ve Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’la (1-1), Aston Villa’ya ise mağlup oldu (0-1). Türkiye Kupası’ndaki derbiyi de Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.
Öte yandan Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iç sahada oynanan maçlarla ilgili iddialı bir açıklamada bulunmuştu. Tedesco, "Sadece Aston Villa değil, şu anda hiçbir takım bizimle Kadıköy'de oynamak istemez" diye konuşmuştu.