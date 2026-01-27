Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Domenico Tedesco iddialı konuşmuştu! Sonuçlar tam aksini gösteriyor: Son 6 maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Kendi sahasında peş peşe kritik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun Aston Villa maçı öncesi yaptığı açıklama yeniden gündem oldu. Tedesco, "Sadece Aston Villa değil, şu anda hiçbir takım bizimle Kadıköy'de oynamak istemez" diye konuşmuştu.

Domenico Tedesco iddialı konuşmuştu! Sonuçlar tam aksini gösteriyor: Son 6 maçta 1 galibiyet
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
11:03
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
11:41

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi ve Süper Lig’de peş peşe yaşanan puan kayıpları nedeniyle moraller bozuk. En son Göztepe maçında sahadan 1 puanla ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

Domenico Tedesco iddialı konuşmuştu! Sonuçlar tam aksini gösteriyor: Son 6 maçta 1 galibiyet

Fenerbahçe'nin son 6 maçta Kadıköy’de kazanmakta zorlanması dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe, son 6 resmi maçta Fenerbahçe evinde sadece 1 galibiyet alabildi.

Domenico Tedesco iddialı konuşmuştu! Sonuçlar tam aksini gösteriyor: Son 6 maçta 1 galibiyet

SON 6 RESMİ MAÇTA TEK GALİBİYET

Ligde Konyaspor’u 4-0’la geçen Kanarya, Galatasaray ve Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi’nde Ferencvaros’la (1-1), Aston Villa’ya ise mağlup oldu (0-1). Türkiye Kupası’ndaki derbiyi de Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Domenico Tedesco iddialı konuşmuştu! Sonuçlar tam aksini gösteriyor: Son 6 maçta 1 galibiyet

"HİÇBİR TAKIM BİZİMLE KADIKÖY'DE OYNAMAK İSTEMEZ"

Öte yandan Aston Villa maçı öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, iç sahada oynanan maçlarla ilgili iddialı bir açıklamada bulunmuştu. Tedesco, "Sadece Aston Villa değil, şu anda hiçbir takım bizimle Kadıköy'de oynamak istemez" diye konuşmuştu.

