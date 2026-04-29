Fenerbahçe’de 3-0’lık Galatasaray mağlubiyeti, kulüp içinde adeta bir domino etkisine yol açtı. Önce teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile bağlar koparıldı, ardından kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurula gideceği duyuruldu. Yaşanan bu sıcak gelişmelerin ardından Sadettin Saran, takıma veda etmek ve sürecin şifrelerini çözmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne çıkarma yaptı.

Domenico Tedesco'nun gönderilme sebebi belli oldu! Sadettin Saran bizzat açıkladı: 'Bu takımın yeni burası değil'

HABERİN ÖZETİ Domenico Tedesco'nun gönderilme sebebi belli oldu! Sadettin Saran bizzat açıkladı: 'Bu takımın yeni burası değil' Fenerbahçe'deki Galatasaray mağlubiyeti sonrası kulüp içinde yaşanan değişimler ve Sadettin Saran'ın olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklaması üzerine Samandıra'da oyuncularla gergin bir vedalaşma gerçekleştirmesi. Galatasaray mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Sadettin Saran, 6-7 Haziran'daki kongrede aday olmayacağını resmen açıkladı. Tedesco'nun gönderilme nedeninin, yeni yönetimin önünü açmak ve onlara rahat bir hareket alanı bırakmak olduğu belirtildi. Saran, oyunculara kalan 3 maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefi verdi.

BU KEZ ŞAKA YOKTU: SAMANDIRA’DA GERGİN VEDA

Tesisleri her ziyaret ettiğinde neşeli tavırları ve oyuncularla şakalaşmasıyla tanınan Sadettin Saran’ın, bu kez oldukça ciddi ve gergin olduğu gözlendi. Futbolcularla toplantı yapan Saran, seçim sürecine dair kararını net bir dille paylaştı. 6-7 Haziran’daki kongrede aday olmayacağını resmen açıklayan Saran, veda konuşmasında hem sitemde bulundu hem de takıma kalan haftalar için hedef gösterdi.

"YENİ YÖNETİMİN ELİ RAHATLAMALIYDI"

Tedesco ayrılığının sadece bir skor faturası olmadığını ima eden Saran, teknik heyetle yolların ayrılma nedenini şu sözlerle açıkladı: "Her zaman yanınızda olduk, desteğimizi esirgemedik. Bu takımın yeri burası değil; en azından Şampiyonlar Ligi’ne gitmeyi hak ediyorsunuz. Kalan 3 maçı kazanıp bu hedefi gerçekleştirin. Domenico Tedesco’yu ise tamamen yeni yönetimin önünü açmak ve onlara rahat bir hareket alanı bırakmak için gönderdik."

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ ŞART

Saran’ın konuşmasında öne çıkan en kritik nokta, yönetimin değişecek olmasına rağmen takımdan profesyonelce bir bitiriş beklemesi oldu. Kulübün içinde bulunduğu kaotik durumdan çıkış yolu olarak Şampiyonlar Ligi vizesini işaret eden Saran, oyunculara sorumluluklarını hatırlatarak tesislerden ayrıldı. Şimdi tüm gözler, bu radikal kararların ardından futbolcuların sahada vereceği cevaba çevrildi.