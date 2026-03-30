Domenico Tedesco'ya talip çıktı! Görüşmeler yapıldı, temas halindeler

Trendyol Süper Lig’de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe’de hareketlilik sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde sezon başında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenico Tedesco, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.
İtalyan teknik adam için ülkesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Football Italia’nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, sarı-lacivertli hocayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Haberde ayrıca Fiorentina’nın Tedesco’yu takımın başına getirmeyi hedeflediği belirtildi. Serie A temsilcisinin yetkililerinin bir süredir Domenico Tedesco ile temas halinde olduğu ve bu transfer konusunda oldukça istekli davrandığı ifade edildi.
Fenerbahçe cephesinde ise Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Yönetimin, sezon sonunda oluşacak tabloya göre 40 yaşındaki teknik direktörle ilgili kararını vereceği öğrenildi.