Trendyol Süper Lig’de ikinci sırada bulunan ve şampiyonluk yarışında yara almadan yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe’de hareketlilik sürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Domenico Tedesco'ya talip çıktı! Görüşmeler yapıldı, temas halindeler Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'ya İtalyan ekibi Fiorentina'nın talip olduğu ve görüşmelerin yapıldığı iddia edildi. Fiorentina'nın, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı öne sürüldü. İtalyan basınında yer alan habere göre, Serie A ekibi Fiorentina'nın yetkililerinin Domenico Tedesco ile bir süredir temas halinde olduğu belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin, Domenico Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda sezon sonunda karar vereceği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerde sezon başında Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenico Tedesco, ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine toplamıştı.

FIORENTINA TEDESCO'YU İSTİYOR!

İtalyan teknik adam için ülkesinden dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Football Italia’nın haberine göre; Serie A ekiplerinden Fiorentina, sarı-lacivertli hocayı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TEDESCO İLE TEMAS HALİNDELER

Haberde ayrıca Fiorentina’nın Tedesco’yu takımın başına getirmeyi hedeflediği belirtildi. Serie A temsilcisinin yetkililerinin bir süredir Domenico Tedesco ile temas halinde olduğu ve bu transfer konusunda oldukça istekli davrandığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE SEZON SONU BEKLENİYOR

Fenerbahçe cephesinde ise Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Yönetimin, sezon sonunda oluşacak tabloya göre 40 yaşındaki teknik direktörle ilgili kararını vereceği öğrenildi.