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 | Burak Ayaydın

Dominik Livakovic Jose Mourinho'dan önce davrandı: Fenerbahçe'de şaşırtan transfer süreci!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya, Dominik Livakovic'ten flaş bir haber geldi. Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili net bir karar veremeyen Jose Mourinho, Fenerbahçe yönetiminden Hırvat kalecinin transfer olmak istediğini öğrendi.

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Dominik Livakovic Jose Mourinho'dan önce davrandı: Fenerbahçe'de şaşırtan transfer süreci!
KAYNAK:
Ajansspor
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 16:35
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 16:35

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic'in transfer isteği, Jose Mourinho başta olmak üzere tüm yönetimde şaşkınlığa sebep oldu. 'Dominik Livakovic kalmalı mı gitmeli mi' konusunda net bir karara varamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho; yönetimden duyduğu gelişme karşısında çok şaşırdı, zira Ajansspor'un haberine göre Hırvat eldiven ayrılmak istediğini menajeri aracılığıyla kulübe resmen iletti.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'NUN DOMINIK LIVAKOVIC TRANSFERİ KARŞISINDA BÜYÜK ŞAŞKINLIĞI

Sezonun son döneminde Dominik Livakovic ile devam etme konusunda emin olamayan Jose Mourinho, Hırvat eldivenle ilgili kararı sezon finaline bırakmıştı. Karardan hareketle de bu meseleyi rafa kaldıran Portekizli hoca, yönetimden gelen Dominik Livakovic haberini şaşkınlıkla karşıladı! Menajeri aracılığıyla sarı lacivertli yönetime ayrılmak istediğini ileten Dominik Livakovic, şimdiden transfer görüşmelerine başlamak ve gelecek yaz yeni bir maceraya yelken açmak istiyor.

Dominik Livakovic Jose Mourinho'dan önce davrandı: Fenerbahçe'de şaşırtan transfer süreci!

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN DOMINIK LIVAKOVIC TRANSFERİ İÇİN TEK ŞART

Hırvat kalecinin bu isteğini onaylayabileceğini belirten Jose Mourinho, yönetimden daha iyi bir kaleci takviyesi istedi ve sürpriz transfer hamlesinin resmen önünü açtı. Dominik Livakovic'in menajeriyle de konuşan yönetim, istenilen kalitede bir aday bulunması durumunda Livakovic ile yolların ayrılacağını belirtti ve yeni bir görüşme için haber beklemelerini söyledi.

DOMINIK LIVAKOVIC VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan Dominik Livakovic; 9 maçta kalesini gole kapatırken, 28 mücadelede ise 32 kez skor tabelasının değişmesini engelleyemedi. Hırvat eldiven, 2023 yazında 6.65 milyon Euro bedelle Dinamo Zagreb Kulübü'nden transfer edilmişti.

Dominik Livakovic Jose Mourinho'dan önce davrandı: Fenerbahçe'de şaşırtan transfer süreci!

FENERBAHÇELİ DOMINIK LIVAKOVIC İÇİN PREMIER LIG TRANSFERİ

Dominik Livakovic, daha önce de transfer konusunda birkaç kez açıklama yapmış ve İngiltere Premier Lig'de forma giymek istediğini belirtmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

DOMINIK LIVAKOVIC FENERBAHÇE'YE NASIL GELDİ?
2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla oldukça iyi bir performans gösteren Dominik Livakovic, turnuva süreciyle birlikte Fenerbahçe'nin transfer listesine dahil olmuştu.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#dominik livacovic
#dominik livaković
#Fenerbahçe Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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