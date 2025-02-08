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 | Yusuf Özgür Bülbül

Dünya kulüplerinde görev yapan Jose Morais Türkiye’de! Bodrum FK'de yeni dönem başladı

Sipay Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais getirildi. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan Portekizli teknik adam, dünyanın farklı liglerinde önemli takımlarda görev yaptı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanan Morais ve ekibi, ilk antrenmanına çıktı…

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Dünya kulüplerinde görev yapan Jose Morais Türkiye’de! Bodrum FK'de yeni dönem başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 00:17

Bodrum FK'de Volkan Demirel’in görevden ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Jose Morais getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı ekipte teknik direktörlük koltuğu, deneyimli teknik direktör Portekizli Jose Morais'e emanet edildi. Sipay Bodrum FK, Morais ve ekibi ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

GÖZTEPE MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Yeni teknik direktör Morais ve ekibi bu akşam gerçekleştirilen antrenmanda yer alarak takımla çalışmalara başladı. Morais, 10 Şubat Pazartesi akşamı Bodrum'da oynanacak Göztepe maçında takımın başında sahaya çıkacak.

BİRÇOK ÜLKEDE ÇALIŞTI

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başlayan 59 yaşındaki Portekizli teknik adam, dünyanın farklı liglerinde önemli takımlarda görev aldı. Jose Mourinho'nun yardımcısı olarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea'de görev alan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye'de de çeşitli takımlarda teknik direktörlük yaptı. Morais, 2016 yılında Türkiye'de Antalyaspor'un başında yer almıştı.

KUPA KAZANDI

Son olarak 2022-2024 yılları arasında İran temsilcisi Sepahan'ı çalıştıran Morais, bu süreçte takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti, İran Kupası'nı kazandı. Morais, teknik adamlık kariyerinde çalıştırdığı takımlarla 2 kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez de Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştı. Morais, 10 Şubat Pazartesi günü Bodrum’da oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımın başında olacak.

JOSE MORAİS KİMDİR?

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe adım atan 59 yaşındaki Morais, Avrupa ve Asya’da birçok önemli takımda çalıştı. Jose Mourinho’nun ekibinde yer alarak Inter, Real Madrid, Porto ve Chelsea’de yardımcı antrenörlük yapan Morais, Güney Kore, Suudi Arabistan, İran ve Türkiye’de teknik direktörlük yaptı.

2016 yılında Antalyaspor’un başında yer alan Morais, son olarak 2022-2024 yılları arasında İran ekibi Sepahan’ı çalıştırdı. Bu süreçte Asya Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Morais, İran Kupası’nı kazandı ve ligde üst sıralara oynadı.

Kariyerinde iki kez Güney Kore Lig 1 Kupası, birer kez Güney Kore Kupası, Suudi Arabistan Pro Lig Kupası, Suudi Arabistan Süper Kupası ve İran Kupası kazanan Morais, Bodrum FK ile Süper Lig’de yeni bir mücadeleye başlayacak.

 

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