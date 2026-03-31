 | Serhat Yıldız

Dünya Kupası yolunda son engel: İşte Kosova Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımımız, 2002’den bu yana süren 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmek için tarihi bir sınavda. Ay-Yıldızlılar, 2026 yolunda Kosova ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Kazananın doğrudan bilet alacağı bu dev randevuda nefesler tutuldu. İşte muhtemel ilk 11'ler...

Türkiye, futbolun en büyük sahnesine dönmek için tam 24 yıldır beklediği o kritik eşikte. En son 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’da tarih yazan millilerimiz, o günden bu yana "devler sahnesi"nin uzağında kaldı. O dönem sahada olan yıldızların bugün teknik adamlık yaptığı, bugünün genç yeteneklerinin ise henüz dünyada olmadığı uzun bir aradan sonra; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu önderliğindeki yeni jenerasyonumuz tarihimizin en kritik maçlarından birine çıkıyor.

Türkiye, 2002'den sonra tam 24 yıl aradan sonra 2026 Dünya Kupası'na katılma hedefiyle Kosova ile kritik bir maça çıkıyor.
Maç, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası biletini belirleyecek.
Maçın hakemi İngiliz Michael Oliver olacak.
Türkiye, bu maçla tarihindeki 649. karşılaşmasını oynayacak.
Beraberlik durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları yapılacak.
Muhtemel Türkiye 11'i: Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Orkun (Kerem), Arda, Barış, Kenan.
MAÇIN HAKEMİ MİCHAEL OLİVER!

Kardeş ülke Kosova ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, İngiliz hakem Michael Oliver’ın yöneteceği 90 dakikada ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası biletini cebine koymayı hedefliyor.

DÜNYA ARDA’YI, KENAN’I VE HAKAN’I İZLEMEK İSTİYOR!

Eleme gruplarından doğrudan vizeyi alamamış olsak da, futbol dünyasının kalbi bugün bizimle atıyor. Zira futbolseverler şu soruyu sormadan edemiyor: Arda Güler’in sihrinden, Kenan Yıldız’ın enerjisinden ve Hakan Çalhanoğlu’nun tecrübesinden mahrum bir turnuva, gerçekten "Dünyanın Kupası" olabilir mi? Yetenek fışkıran bu yeni jenerasyon, sadece Türkiye’nin değil, tüm futbol kamuoyunun "dört gözle beklediği" takım konumunda.

RAKİP: KARDEŞ ÜLKE KOSOVA

Kazanan taraf; ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’na adını yazdıracak.

  • Saat: 21.45
  • Kanal: TV8
  • Hakem: Michael Oliver (İngiltere)
  • Statü: 90 dakika beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa, 2026 biletini penaltı atışları belirleyecek.

TARİHİN 649. RANDEVUSU

Ay-Yıldızlılar, Kosova deplasmanıyla birlikte şanlı tarihindeki 649. maçına çıkıyor. 103 yıllık tarihimize sığdırdığımız genel istatistikler ise şöyle:

Maç TürüSayıGalibiyetBeraberlikMağlubiyet
Resmi361---
Özel287---
TOPLAM648256151241

Bugüne kadar 92 farklı ülkeyle karşılaşan millilerimiz, tarihindeki tek hükmen galibiyetini Yunanistan karşısında almıştı.

SAHADAKİ KOZLARIMIZ: MUHTEMEL 11'LER

Gözler sahaya çevrildi, nefesler tutuldu. İşte sahaya çıkması beklenen muhtemel kadrolar:

TÜRKİYE:

Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Orkun (Kerem), Arda, Barış, Kenan.

KOSOVA:

A. Muric, Dellova, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hajdari, Rexhbecaj, Muslija, Rashica, Asllani, V. Muriqi.

