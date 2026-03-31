Dünya Kupası yolunda son engel: İşte Kosova Türkiye maçının muhtemel 11'leri...

Türkiye, futbolun en büyük sahnesine dönmek için tam 24 yıldır beklediği o kritik eşikte. En son 2002 yılında Güney Kore ve Japonya’da tarih yazan millilerimiz, o günden bu yana "devler sahnesi"nin uzağında kaldı. O dönem sahada olan yıldızların bugün teknik adamlık yaptığı, bugünün genç yeteneklerinin ise henüz dünyada olmadığı uzun bir aradan sonra; Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu önderliğindeki yeni jenerasyonumuz tarihimizin en kritik maçlarından birine çıkıyor.
Kardeş ülke Kosova ile eşleşen Ay-Yıldızlılar, İngiliz hakem Michael Oliver’ın yöneteceği 90 dakikada ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası biletini cebine koymayı hedefliyor.
Eleme gruplarından doğrudan vizeyi alamamış olsak da, futbol dünyasının kalbi bugün bizimle atıyor. Zira futbolseverler şu soruyu sormadan edemiyor: Arda Güler’in sihrinden, Kenan Yıldız’ın enerjisinden ve Hakan Çalhanoğlu’nun tecrübesinden mahrum bir turnuva, gerçekten "Dünyanın Kupası" olabilir mi? Yetenek fışkıran bu yeni jenerasyon, sadece Türkiye’nin değil, tüm futbol kamuoyunun "dört gözle beklediği" takım konumunda.
Kazanan taraf; ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’na adını yazdıracak.
Ay-Yıldızlılar, Kosova deplasmanıyla birlikte şanlı tarihindeki 649. maçına çıkıyor. 103 yıllık tarihimize sığdırdığımız genel istatistikler ise şöyle:
|Maç Türü
|Sayı
|Galibiyet
|Beraberlik
|Mağlubiyet
|Resmi
|361
|-
|-
|-
|Özel
|287
|-
|-
|-
|TOPLAM
|648
|256
|151
|241
Bugüne kadar 92 farklı ülkeyle karşılaşan millilerimiz, tarihindeki tek hükmen galibiyetini Yunanistan karşısında almıştı.
Gözler sahaya çevrildi, nefesler tutuldu. İşte sahaya çıkması beklenen muhtemel kadrolar:
Uğurcan, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Orkun (Kerem), Arda, Barış, Kenan.
A. Muric, Dellova, Hajrizi, Vojvoda, Gallapeni, Hajdari, Rexhbecaj, Muslija, Rashica, Asllani, V. Muriqi.