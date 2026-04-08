Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: 7 maça özel prim kararı!

Galatasaray camiası, bugün oynanacak Göztepe karşılaşmasına odaklanırken, Florya’da şampiyonluk ateşini yakacak önemli kararlar alındı. Kalan 7 haftalık süreci "final" olarak gören sarı-kırmızılı yönetim, sahadaki motivasyonu zirveye çıkarmak adına tüm imkanlarını seferber ediyor.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, oyuncuların tamamen saha içine odaklanması için düğmeye bastı. Alınan karara göre, ligin sonuna kadar oynanacak her karşılaşma için futbolculara özel galibiyet primi dağıtılacak. Ancak yönetimin bu noktada önemli bir şartı var: Primlerin ödenebilmesi için sezon sonunda o kupanın mutlaka müzeye gelmesi gerekiyor.
Şampiyonluk konsantrasyonunun bozulmasını istemeyen yönetim, transfer ve sözleşme trafiğinde ise radikal bir değişikliğe gitti.
Kontratı bitecek olan Icardi, Noa Lang, Boey ve Asprilla ile masaya oturulmayacak. Maaş iyileştirmesi bekleyen Torreira’nın durumu sezon sonuna ertelendi. Başta Avrupa kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz olmak üzere, hiçbir yıldız oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle hem dış saha gürültüsünü kesmeyi hem de takımı tek bir hedefe, yani dördüncü üst üste şampiyonluğa kenetlemeyi hedefliyor.