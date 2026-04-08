Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: 7 maça özel prim kararı!

Süper Lig’de üst üste dördüncü zaferine kilitlenen Galatasaray’da yönetim, kritik Göztepe virajı öncesi kesenin ağzını açtı. Şampiyonluk yolunda hata istemeyen Dursun Özbek yönetimi, takımı motive etmek için dev bir prim paketi hazırladı. İşte detaylar...

Dursun Özbek kesenin ağzını açtı: 7 maça özel prim kararı!
camiası, bugün oynanacak Göztepe karşılaşmasına odaklanırken, Florya’da ateşini yakacak önemli kararlar alındı. Kalan 7 haftalık süreci "final" olarak gören sarı-kırmızılı yönetim, sahadaki motivasyonu zirveye çıkarmak adına tüm imkanlarını seferber ediyor.

Galatasaray yönetimi, kalan 7 haftalık süreci şampiyonluk yolunda 'final' olarak görerek oyuncuların motivasyonunu artırmak ve şampiyonluk konsantrasyonunu bozmamak adına prim kararı ve transfer/sözleşme görüşmelerini erteleme gibi adımlar attı.
Ligin sonuna kadar oynanacak her karşılaşma için futbolculara özel galibiyet primi dağıtılacak, ancak bu primlerin sezon sonunda kupanın müzeye gelmesi şartıyla ödeneceği belirtildi.
Şampiyonluk konsantrasyonunun bozulmaması için kontratı bitecek oyuncularla (Icardi, Noa Lang, Boey, Asprilla) ve maaş iyileştirmesi bekleyen Torreira ile görüşmeler sezon sonuna ertelendi.
Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Barış Alper Yılmaz gibi yıldız oyuncular için gelen tekliflerin de değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.
Bu kararlarla dış saha gürültüsünün kesilmesi ve takımın dördüncü üst üste şampiyonluğa kenetlenmesinin hedeflendiği belirtildi.
7 MAÇA 7 ÖZEL PRİM

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, oyuncuların tamamen saha içine odaklanması için düğmeye bastı. Alınan karara göre, ligin sonuna kadar oynanacak her karşılaşma için futbolculara özel galibiyet primi dağıtılacak. Ancak yönetimin bu noktada önemli bir şartı var: Primlerin ödenebilmesi için sezon sonunda o kupanın mutlaka müzeye gelmesi gerekiyor.

TRANSFER VE SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE "KİLİT"

Şampiyonluk konsantrasyonunun bozulmasını istemeyen yönetim, ve sözleşme trafiğinde ise radikal bir değişikliğe gitti.

Kontratı bitecek olan Icardi, Noa Lang, Boey ve Asprilla ile masaya oturulmayacak. Maaş iyileştirmesi bekleyen Torreira’nın durumu sezon sonuna ertelendi. Başta Avrupa kulüplerinin radarındaki Barış Alper Yılmaz olmak üzere, hiçbir yıldız oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Sarı-kırmızılı yönetim, bu hamleyle hem dış saha gürültüsünü kesmeyi hem de takımı tek bir hedefe, yani dördüncü üst üste şampiyonluğa kenetlemeyi hedefliyor.

