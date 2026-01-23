Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk sözleri! Geleceği hakkında konuştu

Galatasaray Başkanı Dursun Buruk, Okan Buruk hakkında flaş bir açıklama yaptı. Özbek, Okan Buruk'a inançlarının tam olduğunu söyledi. Özbek, "Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk sözleri! Geleceği hakkında konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.01.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
23.01.2026
saat ikonu 14:34

Galatasaray Divan Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgi veren Özbek, "Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk sözleri! Geleceği hakkında konuştu

"OKAN BURUK'A İNANCIMIZ TAMDIR"

Teknik Direktör Okan Buruk'a inançlarının tam olduğunu söyleyen Özbek, "Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk sözleri! Geleceği hakkında konuştu

"TRANSFER SÜRECİ ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEMDİR"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Özbek, "Futbol takımının planlaması; transfer ve tercih edilen oyuncular... 3 yıldır şampiyon olan, her kulvarda devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım ve teknik ekip tam bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor. Transfer süreci çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim bu süreçte" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Christ Oulai’den beklenmedik Osimhen hamlesi! Galatasaray yeni teklif yapacak mı?
Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.