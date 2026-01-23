Dursun Özbek'ten flaş Okan Buruk sözleri! Geleceği hakkında konuştu

Galatasaray Divan Kurulu'nun Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önemli açıklamalarda bulundu. Sportif AŞ'nin Haziran - Kasım dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş altı aylık finansal durumuna ilişkin bilgi veren Özbek, "Söz konusu altı aylık dönemi 1 Milyar 374 Milyon TL net kar ile kapatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

"OKAN BURUK'A İNANCIMIZ TAMDIR"

Teknik Direktör Okan Buruk'a inançlarının tam olduğunu söyleyen Özbek, "Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ise bir aksilik olmazsa son 24 takım arasında yer alıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER SÜRECİ ÇOK BİLİNMEYENLİ BİR DENKLEMDİR"

Transfer süreciyle ilgili de konuşan Özbek, "Futbol takımının planlaması; transfer ve tercih edilen oyuncular... 3 yıldır şampiyon olan, her kulvarda devam eden bir takımdan bahsediyoruz. Bu süreci ben, sorumlu yönetici arkadaşlarım ve teknik ekip tam bir koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İsimler değişse de sistem bu şekilde devam ediyor. Transfer süreci çok bilinmeyenli bir denklemdir. Bu ekip, hata payını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyor. Abdullah Kavukcu kardeşim olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederim bu süreçte" dedi.