Christ Oulai’den beklenmedik Osimhen hamlesi! Galatasaray yeni teklif yapacak mı?

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan ve son olarak Napoli'den Noa Lang'ı kadrosuna katan Galatasaray'da transfer gelişmeleri hız kesmeden devam ediyor.

HEDEF OULAİ

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Cimbom, rotasını Karadeniz’e çevirdi. Trabzonspor formasıyla bu sezon parmak ısırtan bir performans sergileyen 19 yaşındaki genç yetenek Christ Inao Oulai için masaya oturan Aslan, beklemediği bir rakamla karşılaştı.

40 MİLYON EURO

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Bastia’dan 5.5 milyon Euro’ya transfer edilen Oulai, kısa sürede ligin en gözde ismi haline geldi. Galatasaray’ın ciddi ilgisi sonrası Trabzonspor ise 40 milyon Euro nakit, Ahmed Kutucu’nun bonservisi ve sonraki satıştan pay istedi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Fırtına, genç oyuncu için her ne olursa olsun takas ve bonuslar hariç en az 35 milyon Euro net bonservis istediklerini iletti. Galatasaray’ın ise 20 milyon Euro + Ahmed Kutucu paketini sunduğu iddia ediliyor.

"ALTERNATİFİMİZ HAZIR"

Katıldığı bir spor programında açıklama yapan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray’ın ilgisini doğrularken kulüp stratejisini şu sözlerle özetledi: "Galatasaray önemli bir kulüp, bir teklif geldi ancak Avrupa'dan da isteyenler var. Bizim beklentimiz 40 milyon Euro ve üstüdür. Satsak da her oyuncu için alternatif planımız hazır."

OULAİ'DEN OSİMHEN HAMLESİ

Genç yıldızın, Galatasaray’ın süper starı Victor Osimhen’in sosyal medya paylaşımını beğenmesi, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "İstanbul’a yeşil ışık" olarak yorumlandı. +2 yabancı kontenjanına uygun olmasıyla Galatasaray için stratejik bir önem taşıyan Fildişili oyuncunun, bu sezon 10 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkısı bulunuyor.

GÖZLER GALATASARAY YÖNETİMİNDE

Eski kulübü Bastia’nın da kârdan %20 payı bulunması, Trabzonspor’un indirime yanaşmamasındaki en büyük etkenlerden biri. Gelen bu yüksek taleplerin ardından sarı-kırmızılı yönetim düşünmek için süre istedi.