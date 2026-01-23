Menü Kapat
Editor
 Onur Kaya

Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

Avrupa'daki temsilcilerimizin bu haftaki maçları tamamlandı. Galatasaray evinde Atletico Madrid ile yenişemedi. Fenerbahçe ise kendi sahasında Aston Villa'ya boyun eğdi. Alınan sonuçların ardından ülke puanları güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki yedinci hafta maçları tamamlandı. Bu hafta temsilcilerimizin oynadığı maçlar bir beraberlik bir de mağlubiyetle sonuçlandı.

Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

ASLAN SALLADI AMA YIKAMADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 10 puanla 17'nci sırada yer alan sarı kırmızılılar, son maçlar öncesi ilk 24'e kalarak tur atlama yolunda büyük avantaj yakaladı.

Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

FENERBAHÇE EVİNDE MAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise dün akşam kendi evinde İngiliz takımı Aston Villa'yı ağırladı. Sarı lacivertli ekip mücadeleden 1-0 mağlup ayrılsa da son 24'te kalmayı garantiledi.

Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

RAKİPLERİMİZ BELÇİKA VE ÇEKYA EKİPLERİ NE YAPTI?

Türkiye'nin sıralamadaki rakiplerinden Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarından Club Brugge deplasmanda Kazak rakibi Kairat'ı 4-1 mağlup etti. Union Saint-Gilloise ise deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Genk ise deplasmanda Hollanda'nın Utrecht takımını 2-0'la geçti.

Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

Çekya takımları ise haftayı bir beraberlik bir mağlubiyetle kapattı. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya kendi sahasında 4-2 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Viktoria Plzen ise evinde Porto ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...

Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA ÜLKE PUANI

İngiltere - 104.991
İtalya - 92.981
İspanya - 87.140
Almanya - 83.545
Fransa - 76.177
Hollanda - 66.429
Portekiz - 64.266
Belçika - 58.150
TÜRKİYE - 48.325
Çekya - 46.275
Polonya - 44.712

