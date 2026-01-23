Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki yedinci hafta maçları tamamlandı. Bu hafta temsilcilerimizin oynadığı maçlar bir beraberlik bir de mağlubiyetle sonuçlandı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 10 puanla 17'nci sırada yer alan sarı kırmızılılar, son maçlar öncesi ilk 24'e kalarak tur atlama yolunda büyük avantaj yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise dün akşam kendi evinde İngiliz takımı Aston Villa'yı ağırladı. Sarı lacivertli ekip mücadeleden 1-0 mağlup ayrılsa da son 24'te kalmayı garantiledi.
Türkiye'nin sıralamadaki rakiplerinden Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarından Club Brugge deplasmanda Kazak rakibi Kairat'ı 4-1 mağlup etti. Union Saint-Gilloise ise deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Genk ise deplasmanda Hollanda'nın Utrecht takımını 2-0'la geçti.
Çekya takımları ise haftayı bir beraberlik bir mağlubiyetle kapattı. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya kendi sahasında 4-2 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Viktoria Plzen ise evinde Porto ile 1-1 berabere kaldı.
Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...
İngiltere - 104.991
İtalya - 92.981
İspanya - 87.140
Almanya - 83.545
Fransa - 76.177
Hollanda - 66.429
Portekiz - 64.266
Belçika - 58.150
TÜRKİYE - 48.325
Çekya - 46.275
Polonya - 44.712