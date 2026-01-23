Avrupa'da tatsız hafta: İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki yedinci hafta maçları tamamlandı. Bu hafta temsilcilerimizin oynadığı maçlar bir beraberlik bir de mağlubiyetle sonuçlandı.

ASLAN SALLADI AMA YIKAMADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, sahasında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından 10 puanla 17'nci sırada yer alan sarı kırmızılılar, son maçlar öncesi ilk 24'e kalarak tur atlama yolunda büyük avantaj yakaladı.

FENERBAHÇE EVİNDE MAĞLUP

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ise dün akşam kendi evinde İngiliz takımı Aston Villa'yı ağırladı. Sarı lacivertli ekip mücadeleden 1-0 mağlup ayrılsa da son 24'te kalmayı garantiledi.

RAKİPLERİMİZ BELÇİKA VE ÇEKYA EKİPLERİ NE YAPTI?

Türkiye'nin sıralamadaki rakiplerinden Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarından Club Brugge deplasmanda Kazak rakibi Kairat'ı 4-1 mağlup etti. Union Saint-Gilloise ise deplasmanda Alman devi Bayern Münih'e 2-0'lık skorla boyun eğdi. UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Genk ise deplasmanda Hollanda'nın Utrecht takımını 2-0'la geçti.

Çekya takımları ise haftayı bir beraberlik bir mağlubiyetle kapattı. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya kendi sahasında 4-2 yenildi. UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Viktoria Plzen ise evinde Porto ile 1-1 berabere kaldı.

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum merak konusu oldu. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri...

UEFA ÜLKE PUANI

İngiltere - 104.991

İtalya - 92.981

İspanya - 87.140

Almanya - 83.545

Fransa - 76.177

Hollanda - 66.429

Portekiz - 64.266

Belçika - 58.150

TÜRKİYE - 48.325

Çekya - 46.275

Polonya - 44.712