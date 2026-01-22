Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi Canlı Maç Anlatımı

Fenerbahçe Avrupa sınavı için sahada. UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta müsabakası için Aston Villa'yı ağırlayacak sarı lacivertliler puan ya da puanlar almak için mücadele edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak maç 20.45'te başlayacak. Portekiz Futbol Federasyonu hakemlerinden Luis Godinho'nun düdük çalacağı maçta Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Fabio Verissimo ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada olacak.

MAÇ ÖNCESİ DURUM

UEFA Avrupa Lig'inde 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı lacivertliler 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

İngiliz temsilcisi Aston Villa ise 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. 15 puan toplayan İngiliz ekibi, ilk 6 haftada en fazla puan toplayan 3 takımdan birisi olma özelliğini taşıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Asensio, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Konsa, Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Guessand, Rogers, Buendia, Watkins.