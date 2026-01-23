Menü Kapat
Spor
Editor
Editor
 Onur Kaya

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski ile yollar ayrıldı. Polonyalı oyuncu, Fransa'nın Rennes ekibine transfer oldu. Yönetim ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan Szymanski, sosyal medya hesabından da taraftarlara veda mesajı yolladı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oldu
Devre arası yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de bu kez flaş bir ayrılık yaşandı. Sarı lacivertliler, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu 'nin Fransız ekibi 'e olduğunu resmen açıkladı.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Sebastian Szymanski'nin, Fransa ekiplerinden Rennes'e transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sarı lacivertli formamız altında verdiği emek, attığı kritik goller ile yaşadığı ve yaşattığı unutulmaz anlar için Sebastian Szymanski'ye teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oldu

SZYMANSKI'DEN VEDA MESAJI

Szymanski, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda camiasına veda etti. 26 yaşındaki oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oldu

"FENERBAHÇE FORMASINI GİYMEK ONURDU"

"Sevgili Fenerbahçe ailesi, bugün benim için veda etme zamanı. Kariyerimin çok özel bir bölümünü kapatma zamanı. Kulübe bunun bir parçası olma şansını verdiği için teşekkür ederim. Bu formayı giymek benim için bir onurdu. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüpte çalışan herkese günlük çalışmalarınız ve sürekli desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii ki tüm taraftarlara yani takımın kalbine her maçta olan desteğiniz ve koşulsuz sevginiz için teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum, gelecek için en iyisini diliyorum."

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oldu

Polonyalı futbolcu, 2023 yılından bu yana giydiği Fenerbahçe formasıyla 134 maçta 22 gol kaydetti.

RENNES TRANSFERİ AÇIKLADI

Öte yandan Fransız ekibi Syzmanski transferini resmen duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Szymański kırmızı siyahlıların yeni oyun kurucusu! 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Hoş geldin Sebastian!" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oldu

Yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek olan Szymanski, "Rennes’e gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Fransa’da yeni bir hayat başlıyor, bu gerçekten inanılmaz. Bu şehri ve kulübü keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Teknik ekiple yaptığım görüşmeler çok hoşuma gitti. Ligue 1’e gelmekten mutluyum. Bu çok üst düzey bir lig ve burada kendimi geliştirmeyi hedefliyorum." dedi.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Sebastian Szymanski'nin yeni takımı belli oldu
