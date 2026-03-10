Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Galatasaray, şampiyon hocayla yola devam edecek mi?

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un sarı-kırmızılılardaki geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yönetim olarak Okan Buruk'u her zaman desteklediklerini ifade eden Özbek, "Okan Buruk ile bir 50 sene daha çalışacağız desem bu pek büyük bir anlam ifade etmez çünkü herkesin profesyonel düşünceleri var" dedi.

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Galatasaray, şampiyon hocayla yola devam edecek mi?
10.03.2026
10.03.2026
saat ikonu 13:14

Başkanı , çeşitli medya kuruluşlarının spor müdürlerini davet ettiği iftar organizasyonu düzenledi. Başkan Dursun Özbek, organizasyon kapsamında gündemdeki pek çok konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Futbolda son 3 sezonda Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıklarını belirten Dursun Özbek, "İnşallah bu sezon sonunda da aynı başarıyı sağlayacağız. Tabii dediğimiz zaman aklımıza Avrupa'da başarılı olmak geliyor. Liverpool maçına çok iyi hazırlandık. Taraftarlarımızı ve Türk kamuoyunu memnun edecek bir sonuçla bu mücadeleden çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Galatasaray, şampiyon hocayla yola devam edecek mi?

"HERKESİN PROFESYONEL DÜŞÜNCELERİ VAR"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son 3 sezonda takımı şampiyonluğa taşıyan ancak zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör 'un sarı-kırmızılı takımdaki geleceğiyle ilgili de konuştu.

Okan Buruk'u çok başarılı bulduğunu aktaran Başkan Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Okan Buruk, çok sevdiğim ve başarılı bulduğum bir kardeşim. Elbette ki Okan Buruk, Galatasaray ile başarıdan başarıya koşacaktır. Yönetim olarak onu her zaman destekliyoruz. Okan Buruk ile bir 50 sene daha çalışacağız desem bu pek büyük bir anlam ifade etmez çünkü herkesin profesyonel düşünceleri var. Okan Buruk'un Galatasaray'daki bugünkü hizmet seviyesine baktığınız zaman mükemmel bir seviye. İnşallah Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmeye daha devam eder. Galatasaray'ın çocuğu, Galatasaray'ın içinden yetişmiş, son derece beyefendi ve başarılı bir teknik direktör. Bizim kurduğumuz hayaller kişilere bağlı olmaktan daha çok bir sistem üzerine. Elbette ki Okan hocam hizmet etmeye devam etmek isterse kulübün her zaman kapısı açık. Her zaman kulüpte yeri hazırdır."

Dursun Özbek'ten Okan Buruk açıklaması! Galatasaray, şampiyon hocayla yola devam edecek mi?

"HACIOSMANOĞLU İLE UZUN ZAMANDAN BERİ GÖRÜŞMÜYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile uzun zamandan bu yana görüşmediklerini ifade eden Dursun Özbek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandan beri görüşmüyoruz. Rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim. Ondan sonra bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmeler dezenforme edildiği için pek sağlıklı olduğunu da düşünmüyorum. Federasyon başkanı protokolde her zaman vardır. Yani bir davetiye beklentisi içinde olamaz. Her zaman gelebilir. Bekliyoruz. İnşallah gelebilir."

